Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu!

Finlandiya temsilcisi Helsinki'yi eleyen Fenerbahçe ile Randers'ı geçen Galatasaray, bu sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek. Son dakika bilgisine göre UEFA Avrupa Ligi'ndeki grup kuraları belli oldu. Henry Onyekuru, Cengiz Ünder ve Vedat Muriqi yeniden İstanbul'a geri gelecek...



SON DAKİKA: FENERBAHÇE VE GALATASARAY'IN RAKİPLERİ BELLİ OLDU!



Bu sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. Fenerbahçe, Olympiacos, Frankfurt ve Antwerp'in olduğu D Grubu'nda yer alırken Galatasaray da Lazio, L. Moskova ve Marsilya'nın olduğu E Grubu'nda yer aldı.



A GRUBU - LYON - RANGERS - SPARTA PRAG - BRONDBY

B GRUBU - MONACO - PSV - REAL SOCİEDAD - STURM GRAZ

C GRUBU - NAPOLİ - LEİCESTER CİTY - SPARTAK MOSKOVA - LEGİA

D GRUBU - OLYMPİACOS - FRANKFURT - FENERBAHÇE - R. ANTWERP

E GRUBU - LAZİO - L. MOSKOVA - MARSİLYA - GALATASARAY

F GRUBU - BRAGA - KIZILYILDIZ - LUDOGORETS - MİDTJYLLAND

G GRUBU - BAYER LEVERKUSEN - CELTIC - REAL BETİS - FERENCVAROS

H GRUBU - DINAMO ZAGREB - GENK - WEST HAM UNİTED - RAPİD WİEN



Napoli, Lyon, Monaco, Leicester City, PSV, Marsilya gibi Şampiyonlar Ligi ayarındaki takımlar dikkat çekiyor.



1. Torba: Lyon, Napoli, Leverkusen, Dinamo Zagreb, Lazio, Olimpiakos, Monaco, Braga



2. Torba: Celtic, Eintracht Frankfurt, Kızılyıldız, Leicester City, Rangers, Lokomotiv Moskova, Genk, PSV Eindhoven



3. Torba: Ludogorets Razgrad, Marsilya, West Ham United, Real Sociedad, Real Betis, Fenerbahçe, Spartak Moskova, Sparta Prag



4. Torba: Rapid Wien, Galatasaray, Legia Varşova, Midtjylland, Ferencvaros, Sturm Graz, Brondby, Antwerp



UEFA'nın kurallarına göre iki ülke takımları grup aşamasında eşleşemiyor. Böylelikle Fenerbahçe ve Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi gruplarında birbiriyle oynayamayacak.



UEFA AVRUPA LİGİ'NDE YENİ FORMAT!



UEFA Avrupa Ligi'nde bu sene yeni statü uygulanacak. Grubunu lider tamamlayan takımlar son 16 turuna kalacak. Gruplarında ikinci olan takımlar, Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü olan 8 takımla play-off oynayacak. Üçüncü olan takımlar ise Konferans Ligi'ne kalacak.