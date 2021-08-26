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Şampiyonlar Ligi kura çekimi başladı!

Şampiyonlar Ligi kura çekimi başladı!

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri kim? bu sorular futbolseverler tarafından arama motorlarında aratılıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi bu akşam İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde 19.00'de başladı. Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş'ın da rakipleri bu akşam belli olacak. Şampiyonlar Ligi'ne hangi takımlar katılacak? Beşiktaş'ın muhtemek rakipleri kimler? Detaylar haberimizde...

Spor / 26 Ağustos 2021 Perşembe 19:02
Şampiyonlar Ligi kura çekimi başladı!

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi bu akşam İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde 19.00'de başladı.

TEK TEMSİLCİMİZ BEŞİKTAŞ
Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu unvanıyla turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Beşiktaş, kura çekimindeki tek Türk temsilcisi olacak.

YILIN EN İYİLERİNE DE ÖDÜL VAR
Ayrıca kura sırasında erkek ve kadın futbolunda 2020-2021 sezonunun en iyileri de ödüllendirilecek. Yılın futbolcusu ve teknik direktörü ile mevkilerine göre yılın en iyi futbolcularına verilecek ödüller sahiplerini bulacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE HANGİ TAKIMLAR KATILACAK?
Şampiyonlar Ligi gruplarında 32 takım mücadele edecek.

Gruplarda yer alma hakkı elde eden takımlar şöyle: Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea (İngiltere), Atletico Madrid, Real Madrid, Barcelona, Sevilla, Villarreal (İspanya), Inter, Milan, Atalanta, Juventus (İtalya), Bayern Münih, Leipzig, Borussia Dortmund, Wolfsburg (Almanya), Lille, Paris Saint-Germain (Fransa), Sporting Lizbon, Porto, Benfica (Portekiz), Ajax (Hollanda), Zenit (Rusya), Club Brugge (Belçika), Dinamo Kiev (Ukrayna), Beşiktaş (Türkiye), Young Boys (İsviçre), Malmö (İsveç), Salzburg (Avusturya), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

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BEŞİKTAŞ 4. TORBADA

Shakhtar Donetsk'in, Monaco'yu elemesi sonucu temsilcimiz Beşiktaş 4. Grupta yer alacak ve ilk 3 torbadan birer takımla aynı grupta yarışacak.

1. torba: Chelsea, Villarreal, Atletico Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Inter, Lille, Sporting
2. torba: Real Madrid, Barcelona, Juventus, Manchester United, PSG, Liverpool, Sevilla, Dortmund
3. torba: Porto, Ajax, Shakhtar, Leipzig, Salzburg, Benfica, Atalanta, Zenit
4. torba: Beşiktaş, Dinamo Kiev, Dinamo Zagreb, Club Brugge, Young Boys, Milan, Malmö, Wolfsburg


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