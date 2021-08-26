Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde!

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Galatasaray, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Randers'ı ağırladı. İlk maçta rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılılar, Randers'ı 2-1 mağlup etti ve gruplara kaldı.



Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Patrick Van Aanholt ve 59. dakikada Frederik Lauenborg (K.K) kaydetti. Randers'ın tek golünü ise 11. dakikada Marvin Egho attı. Alınan bu sonucun ardından Galatasaray, Fenerbahçe'nin ardından UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı.



Şenol Güneş, Galatasaray - Randers maçında



UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanşında Galatasaray ile Danimarka ekibi Randers arasında oynanan mücadeleyi A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş de takip etti. Güneş, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanan müsabakayı protokol tribünden izledi.