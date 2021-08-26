Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu!

İstanbul'da yapılan Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonrasında Beşiktaş'ın grubu ve rakipleri belli oldu. İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde saat 19.00'da çekilen kura sonrasında siyah-beyazlı ekip C Grubunda yer aldı.



İşte Şampiyonlar Ligi'nde tüm gruplar



A GRUBU: Manchester City, PSG, Leipzig, Club Brugge



B GRUBU: Atletico Madrid, Liverpool, Porto, Milan



C GRUBU: Sporting Lizbon, B.Dortmund, Ajax, Beşiktaş



D GRUBU: Inter, Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Sheriff



E GRUBU: Bayern Münih, Barcelona, Benfica, Dinamo Kiev



F GRUBU: Villarreal, Manchester United, Atalanta, Young Boys



G GRUBU: Lille, Sevilla, Salzburg, Wolfsburg



H GRUBU: Chelsea, Juventus, Zenit, Malmö



ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları bugün çekiliyor. 19.00'da başlayan kura çekilişi, UEFA TV Youtube kanalı ve Takvim.com.tr üzerinden canlı takip edebilirsiniz.



Grup maçları 14-15 Eylül 2021 tarihlerinde başlayacak, 7-8 Aralık 2021 tarihlerinde tamamlanacak.



Final, 28 Mayıs 2022 tarihinde oynanacak.



UEFA'dan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021'deki ev sahipliği hakkı Porto'ya verilen İstanbul'un 2023 yılındaki Şampiyonlar Ligi finalini düzenleyeceği belirtildi.



İstanbul'un yanı sıra Şampiyonlar Ligi finaline 2022'de Rusya'nın Saint Petersburg, 2024'te İngiltere'nin Londra ve 2025'te Almanya'nın Münih şehrinin ev sahipliği yapacağı kaydedildi.



Avrupa Ligi finalinin ise 2022'de İspanya'nın Sevilla, 2023'te Macaristan'ın Budapeşte, 2024'te İrlanda'nın Dublin ve 2025'te İspanya'nın Bilbao kentinde oynanacağı bildirildi.