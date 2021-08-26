Beyaz Gazete Ana Sayfa
Ana Sayfa
Spor
Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu!

Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu!

Avrupa futbolunun en önemli organizasyonlarından Şampiyonlar Ligi kura çekimi İstanbul'da yapıldı. Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi bu yıl temsil edecek Beşiktaş'ın rakipleri de belli oldu. Siyah beyazlı ekip Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Sporting Lizbon, Borussia Dortmund ve Ajax ile mücadele edecek.

Spor / 26 Ağustos 2021 Perşembe 19:02
Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu!

İstanbul'da yapılan Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonrasında Beşiktaş'ın grubu ve rakipleri belli oldu. İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde saat 19.00'da çekilen kura sonrasında siyah-beyazlı ekip C Grubunda yer aldı.

İşte Şampiyonlar Ligi'nde tüm gruplar

A GRUBU: Manchester City, PSG, Leipzig, Club Brugge

B GRUBU: Atletico Madrid, Liverpool, Porto, Milan

C GRUBU: Sporting Lizbon, B.Dortmund, Ajax, Beşiktaş

D GRUBU: Inter, Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Sheriff

E GRUBU: Bayern Münih, Barcelona, Benfica, Dinamo Kiev

F GRUBU: Villarreal, Manchester United, Atalanta, Young Boys

G GRUBU: Lille, Sevilla, Salzburg, Wolfsburg

H GRUBU: Chelsea, Juventus, Zenit, Malmö

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları bugün çekiliyor. 19.00'da başlayan kura çekilişi, UEFA TV Youtube kanalı ve Takvim.com.tr üzerinden canlı takip edebilirsiniz.

Grup maçları 14-15 Eylül 2021 tarihlerinde başlayacak, 7-8 Aralık 2021 tarihlerinde tamamlanacak.

Final, 28 Mayıs 2022 tarihinde oynanacak.

UEFA'dan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021'deki ev sahipliği hakkı Porto'ya verilen İstanbul'un 2023 yılındaki Şampiyonlar Ligi finalini düzenleyeceği belirtildi.

İstanbul'un yanı sıra Şampiyonlar Ligi finaline 2022'de Rusya'nın Saint Petersburg, 2024'te İngiltere'nin Londra ve 2025'te Almanya'nın Münih şehrinin ev sahipliği yapacağı kaydedildi.

Avrupa Ligi finalinin ise 2022'de İspanya'nın Sevilla, 2023'te Macaristan'ın Budapeşte, 2024'te İrlanda'nın Dublin ve 2025'te İspanya'nın Bilbao kentinde oynanacağı bildirildi.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

16-22 Ağustos Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar