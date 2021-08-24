Beyaz Gazete Ana Sayfa
Ana Sayfa
Spor
Galatasaray'a PFDK şoku!

Galatasaray'a PFDK şoku!

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, açıklamalarındaki "hakaretleri" ile Galatasaray-Atakaş Hatayspor maçındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedenleriyle PFDK'ye sevk edildi.

Spor / 24 Ağustos 2021 Salı 20:44
Galatasaray'a PFDK şoku!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Konuya ilişkin TFF'den açıklama yapıldı.

TFF'den yapılan açıklamada, Burak Elmas'ın, kulübün medya hesabından yaptığı ve kulüp resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamalarındaki "hakaretleri" ile Galatasaray-Atakaş Hatayspor maçındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedenleriyle PFDK'ye gönderildiği bildirildi.

Galatasaray, Gaziantep, Adana Demirspor kulüpleri ile Aytemiz Alanyaspor futbolcusu Efecan Karaca'nın da çeşitli nedenlerle kurula sevk edildiği aktarıldı.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

16-22 Ağustos Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar