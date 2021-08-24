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Filenin Sultanları 5'te 5 yaptı!

Filenin Sultanları 5'te 5 yaptı!

Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden Filenin Sultanları, Hollanda'yı mağlup ederek 5'te 5 yaptı ve grubu namağlup lider tamamladı.

Spor / 24 Ağustos 2021 Salı 20:11
Filenin Sultanları 5'te 5 yaptı!



2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Hollanda'yı 3-0 yenen A Milli Takım, D Grubu'nu lider tamamlayarak 8'li finallere yükseldi. Romanya'nın Kaloşvar kentindeki BT Arena'da oynanan ve iki yenilgisiz takımın karşı karşıya geldiği karşılaşmada milliler, baştan sona oyun disiplinini koruyarak salondan galip ayrıldı.

Kaptan Eda Erdem Dündar, 16 sayıyla Hollanda karşısında milli takımın en skorer oyuncusu oldu.

Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonada beşte beş yapan "Filenin Sultanları", sadece ilk maçta Romanya'ya set verdi.

Mililer, Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde oynayacağı 8'li final maçında B Grubu'nun dördüncüsü ile karşılaşacak.

Turnuvada 8'li finaller, 28-30 Ağustos tarihlerinde oynanacak.


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