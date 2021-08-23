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Yıldız isim Galatasaray'a veda etti!

Yıldız isim Galatasaray'a veda etti!

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren ve sarı-kırmızılı ekibin sözleşme uzatmadığı Hollandalı isim Ryan Donk, eski takımı Kasımpaşa ile anlaşmaya vardı. Donk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaray'a veda etti.

Spor / 23 Ağustos 2021 Pazartesi 20:22
Yıldız isim Galatasaray'a veda etti!

Uzun süredir Galatasaray formasını terleten Ryan Donk, sözleşmesinin bitimiyle beraber sarı kırmızılılardan yeni kontrat beklemişti.

TFF'nin yabancı sınırı kararı nedeniyle Galatasaray'ın kendisine sözleşme önermediği tecrübeli futbolcu, yeni takımını buldu.

İSTANBUL'DA KALDI
Ryan Donk, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile anlaşimaya vardı.

GALATASARAY'A VEDA ETTİ
Hollandalı futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-kırmızılı ekibe veda etti. Donk paylaşımında, "2016'da yaşamaya başladığım bu rüyanın bugün sonuna geldim. Bu ayrılığı yaşamak benim için çok zor. Bu formayı giymenin gururunu ömrümün sonuna kadar yaşayacağım." ifadelerini kullandı.


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