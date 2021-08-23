Yıldız isim Galatasaray'a veda etti!

Uzun süredir Galatasaray formasını terleten Ryan Donk, sözleşmesinin bitimiyle beraber sarı kırmızılılardan yeni kontrat beklemişti.



TFF'nin yabancı sınırı kararı nedeniyle Galatasaray'ın kendisine sözleşme önermediği tecrübeli futbolcu, yeni takımını buldu.



İSTANBUL'DA KALDI

Ryan Donk, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile anlaşimaya vardı.



GALATASARAY'A VEDA ETTİ

Hollandalı futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-kırmızılı ekibe veda etti. Donk paylaşımında, "2016'da yaşamaya başladığım bu rüyanın bugün sonuna geldim. Bu ayrılığı yaşamak benim için çok zor. Bu formayı giymenin gururunu ömrümün sonuna kadar yaşayacağım." ifadelerini kullandı.