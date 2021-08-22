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Kadıköy'de tartışmalı anlar!

Kadıköy'de tartışmalı anlar!

Süper Lig'de ikinci hafta heyecanı son hızda devam ediyor. Ligin ilk haftasında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, ikinci haftada Antalyaspor'u Kadıköy'de konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona ererken ikinci yarının son dakikaları bir hayli tartışmalı geçti. 89'uncu dakika Miha Zajc, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Son saniyelerde ise Antalyaspor'un penaltı beklediği pozisyonun hemen devamında Fenerbahçe, Valencia ile skoru 2-0 yaptı. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla puanını 6'ya çıkardı.

Spor / 22 Ağustos 2021 Pazar 23:59
Kadıköy'de tartışmalı anlar!

Süper Lig'de sezona Vitor Pereira yönetiminde başlayan Fenerbahçe, ligin ilk haftasında oynanan Adana Demirspor maçından 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Sarı-lacivertliler, ikinci haftayı ise Antalyaspor galibiyetiyle kapattı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken, ikinci yarısı bir hayli hareketli geçti. Son dakikalara girildiğinde Miha Zajc'ın golüyle 1-0 öne geçen sarı-lacivertliler, hemen ardından 2'inci golü buldu.

Fenerbahçe'nin ikinci golü öncesinde ise Antalyaspor'un yoğun itirazları bulundu. Golden önce Fenerbahçe ceza sahasında yaşanan karambolde penaltı bekleyen Antalyaspor, bir süre itiraz etti.

Pozisyon VAR'da incelendikten sonra hakem Halil Umut Meler gol kararını verdi ve maçı bitiren düdüğü çaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

2' Antalyaspor, gol pozisyonuyla başladı. Güray'ın şutunu Altay Bayındır güçlükle çıkardı.

6' Fenerbahçe penaltı bekledi. Hakem Halil Umut Meler, devam dedi.

17' Samatta'nın çevirdiği topta şut şansı bulunan Muhammed Gümüşkaya, üstten auta vurdu.

26' Fenerbahçe, Luiz Gustavo'nun şutunda golü buldu. Ancak öncesinde faul kararı çıktı ve gol iptal edildi. İptal kararının ardından Vitor Pereira, yan hakeme yoğun itirazlarda bulundu.

43' Antalyaspor hücumunda ceza sahası içine yapılan ortayı Altay Bayındır elinden kaçırdı. Pozisyonun devamında Amilton'un şutunu kurtararak golü engelledi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

52' Muhammed Gümüşkaya'nın uzaklardan çektiği sert şut, üstten auta gitti.

65' Fenerbahçe'de Mesut Özil, Enner Valencia ve Zajc oyuna girdi. Osayi, Muhammed ve Sosa oyundan alındı.

85' Tisserand'ın ortasında Attila Szalai kafayı vurdu ancak Boffin topu kornere çeldi.

89' Fenerbahçe, Miha Zajc'ın golüyle skoru 1-0'a getirdi.

90+2' Enner Valencia, maçın skorunu belirleyen golü son saniyelerde kaydetti: 2-0


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