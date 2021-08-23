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Gökhan Gönül'den kardeşi Can Gönül'le ilgili açıklama: '3 kardeştik 4 olduk, çık gel oğlum!'

Gökhan Gönül'den kardeşi Can Gönül'le ilgili açıklama: '3 kardeştik 4 olduk, çık gel oğlum!'

İzmit'te yetiştirme yurdunda kimsesiz büyüyen ve futbol maçı izlediği sırada milli futbolcu Gökhan Gönül'ün kardeşi olduğunu öğrenen Can Gönül, ağabeyiyle ilk kez konuştu. Gökhan Gönül, "Can bizim kardeşimiz. Ben de yeni öğrendim. 3 kardeştik, 4 olduk. Annem ve babam Can'a ulaşmayı bekliyor. Onlar böyle durumlara alışkın insanlar değiller. Can'ın çok fazla özel hayatını paylaşmasından yana değilim. Herkesin her şeyi bilmesine gerek yok. Can'ın beni bulma sürecine benzer şekilde ben de annemi buldum, daha sonra babamla barıştırdım." dedi.

Spor / 23 Ağustos 2021 Pazartesi 17:05
Gökhan Gönül'den kardeşi Can Gönül'le ilgili açıklama: '3 kardeştik 4 olduk, çık gel oğlum!'

Ünlü futbolcu Gökhan Gönül 'Can' adında bugüne kadar hiç bilmediği 27 yaşında bir kardeşi olduğunu öğrendi.

Konuyla ilgili Show TV'de yayınlanan bir programa katılan Gökhan Gönül, 'Can bizim kardeşimiz. Ben de yeni öğrendim. 3 kardeştik, 4 olduk. Annem ve babam Can'a ulaşmayı bekliyor. Onlar böyle durumlara alışkın insanlar değiller. Can'ın çok fazla özel hayatını paylaşmasından yana değilim. Herkesin her şeyi bilmesine gerek yok. Can'ın beni bulma sürecine benzer şekilde ben de annemi buldum, daha sonra babamla barıştırdım. Çık gel oğlum. Bekliyoruz seni.' dedi.

Can Gönül, Gökhan Gönül'ün programa bağlanmasının ardından gözyaşlarına hakim olamadı ve '27 seneyi bana nasıl verecekler. İstediğim anne ve baba.' ifadelerini kullandı.

Ahmet Gönül'ün babasının kendisinin ilkokul arkadaşı olduğunu belirten tanık ise, Can'ın yurda verilme süreciyle ilgili, 'Anne ve babanın ayrılma aşamasında doğum oluyor. Annesi daha sonra yurda bırakıyor. Babaları Bursa'ya göç ettiler. Babasının sıkıntıları vardı, maddi durumu da bozuktu. Sorduğumda çocuğun yurtta olduğunu söylemişti.' ifadelerini kullandı.


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