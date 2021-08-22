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Filenin Sultanları 3'te 3 yaptı!

Filenin Sultanları 3'te 3 yaptı!

Filenin Sultanları, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'ndaki 3. maçında İsveç ile karşı karşıya geldi. Romanya ve Ukrayna'yı yenen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, İsveç'i de 3-0 yenerek grubunda 3'te 3 yapmayı başardı.

Spor / 22 Ağustos 2021 Pazar 19:06
Filenin Sultanları 3'te 3 yaptı!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'ndaki 3. maçında İsveç ile karşılaştı. Romanya'nın Kaloşvar şehrindeki BT Arena'da oynanan maçı 3-0 kazanmayı başardık.

Bu yıl 32. kez gerçekleştirilen organizasyonda Romanya'nın ev sahipliğini yaptığı D Grubu'nda yer alan ay-yıldızlı ekip, Romanya'yı 3-1 ve Ukrayna'yı ise 3-0 yenerek 2'de 2 yapmıştı. Avrupa Şampiyonası'nda İsveç'i 3-0 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Romanya ve Ukrayna'nın ardından bir galibiyete daha imza atarak grubunda 3'te 3 yaptı.

İSVEÇ 0-3 TÜRKİYE

İSVEÇ 29-31 TÜRKİYE (İLK SET SONUCU)
İSVEÇ 21-25 TÜRKİYE(İKİNCİ SET SONUCU)
İSVEÇ 11-25 TÜRKİYE(ÜÇÜNCÜ SET SONUCU)


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