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Beşiktaşlı N'Sakala hastaneye kaldırıldı

Beşiktaşlı N'Sakala hastaneye kaldırıldı

Beşiktaş'ın Gaziantep FK ile oynadığı maçta fenalaşarak kendini yere bırakan Fabrice N'Sakala, saha içine giren ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bilinci açık olan oyuncunu durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Spor / 22 Ağustos 2021 Pazar 00:12
Beşiktaşlı N'Sakala hastaneye kaldırıldı

süper Lig'in ikinci haftasında Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı. Mücadelenin 70. dakikasında herkesi korkutan bir an yaşandı.

 
Beşiktaşlı oyuncu Fabrice N'Sakala bir anda kendini yere bıraktı. Oyuncuların ve hakemin hızlı bir şekilde refleksiyle sağlık görevlileri oyuna çağrıldı ve oyuncuya müdahale etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan oyuncunun nefes aldığını ve bilincinin açık olduğu öğrenildi.
 
Gazeteci Sercan Dikme'nin verdiği bilgilere göre, oyuncunun durumun iyi olduğu ve bilincinin açık olduğu öğrenildi. Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Dikme, 'İlk bilgi: Nsakala'nın bilinci açık, sorun yok. Dilini yutar gibi olmuş, İstifra etti. Hastaneye götürülüyor' ifadelerini kullandı.
 
Beşiktaş: Tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı
 
Beşiktaş Kulübü yapmış olduğu açıklamada, Fabrice Nsakala'nın bilincinin açık olduğunu ve tedbir amaçlı olarak hastaneye götürüldüğünü duyurdu. Yapılan açıklamada, 'Futbol Takımımızın Gaziantep FK ile oynadığı müsabakada yaşadığı rahatsızlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Fabrice Nsakala, bilinci açık bir şekilde tedbir amacıyla hastaneye sevk edilmiştir' ifadeleri kullanıldı.


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