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Filenin Sultanları yine galip!

Filenin Sultanları yine galip!

A Milli Kadın Voleybol Takımımız CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası B Grubu'ndaki ikinci maçında Ukrayna'yı 3-0 mağlup etti. Filenin Sultanları 2'de 2 yaptı.

Spor / 20 Ağustos 2021 Cuma 22:21
Filenin Sultanları yine galip!

A Milli Kadın Voleybol Takımımız CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası B Grubu'ndaki ikinci maçında Ukrayna'yı 3-0 mağlup etti.

Filenin Sultanları 2'de 2 yaptı.

1. SET: Türkiye 25-14 Ukrayna

2. SET: Türkiye 25-19 Ukrayna

3. SET: Türkiye 26-24 Ukrayna

MAÇ TAKVİMİ

22 Ağustos:

17.30 Türkiye-İsveç

23 Ağustos:

20.30 Türkiye-Finlandiya

24 Ağustos:

17.30 Hollanda-Türkiye


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