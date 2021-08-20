Filenin Sultanları yine galip!

A Milli Kadın Voleybol Takımımız CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası B Grubu'ndaki ikinci maçında Ukrayna'yı 3-0 mağlup etti. Filenin Sultanları 2'de 2 yaptı.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası B Grubu'ndaki ikinci maçında Ukrayna'yı 3-0 mağlup etti.
Filenin Sultanları 2'de 2 yaptı.
1. SET: Türkiye 25-14 Ukrayna
2. SET: Türkiye 25-19 Ukrayna
3. SET: Türkiye 26-24 Ukrayna
MAÇ TAKVİMİ
22 Ağustos:
17.30 Türkiye-İsveç
23 Ağustos:
20.30 Türkiye-Finlandiya
24 Ağustos:
17.30 Hollanda-Türkiye