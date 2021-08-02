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Rıza Kayaalp'dan Tokyo'da bronz madalya!

Rıza Kayaalp'dan Tokyo'da bronz madalya!

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkekler grekoromen stil 130 kiloda mücadele eden milli güreşçi Rıza Kayaalp, dün yarı finalde ezeli rakibi Kübalı Mijain Lopez Nunez'e 2-0 yenilerek altın madalya şansını kaybetmişti. Kayaalp bronz madalya için mindere çıktı. Milli güreşçimiz Kayaalap, İranlı Amin Mirzazadeh'yi 7-2 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu

Spor / 2 Ağustos 2021 Pazartesi 14:20
Rıza Kayaalp'dan Tokyo'da bronz madalya!

Tokyo Olimpiyatları'nda grekoromen stil 130 kiloda yarışan Rıza Kayaalp, bronz madalya kazanmak için İranlı güreşçi Amin Mirzazadeh ile karşı karşıya geldi...

Kayaalp, ilk tur mücadelesinde Litvanya'dan Mantas Knystautas'ı 5-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselmişti. Bu turda da Alman Eduard Popp'u 6-2 yenen Kayaalp, adını yarı finale yazdırmıştı. Milli güreşçimiz, yarı finalde ise olimpiyatlarda hiç yenemediği Kübalı Mijain Lopez ile karşılaşmıştı.

İlk ihtarla 1-0 öne geçen Kübalı sporcu, yerde parter pozisyonunda 2 puan daha almış ancak kenar yönetimi itiraz etmiş ve 2 puan silinmişti. İlk devreyi Rıza Kayaalp, Lopez karşısında 1-0 yenik kapatmıştı. İkinci devreye Lopez yine kontrollü başlamış ve ihtar puanı ile skoru 2-0 yapmıştı. Maçı 2-0 kaybeden Kayaalp, bugün bronz madalya için mindere çıktı.

Rıza Kayaalp, İranlı Amin Mirzazadeh'yi 7-2 yenerek Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemize bronz madalya getirdi.


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