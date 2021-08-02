Filenin Sultanları Rusya'yı devirdi!

A Milli Kadın Voleybol Milli Takımımız, B Grubu'ndaki son maçında Rusya'yı 3-2 mağlup ederek grubu 3. sırada bitirdi.



Nefes kesen maçta ilk sette geriye düşen Filenin Sultanları 2-1 öne geçmeyi başardı.Rusya'nın dördüncü seti kazanması sonrası seri 2-2'ye gelse de son sette pes etmeyen Sultanlar maçı 3-2 kazanmayı başardı. Çapraz eşleşmede diğer gruptan gelecek Güney Kore ya da Sırbistan çeyrek finalde rakibimiz olacak.



RUSYA 2 - 3 TÜRKİYE



İLK SET SONUCU | RUSYA 25-21 TÜRKİYE



2. SET SONUCU (RUSYA 23-25 TÜRKİYE)



3. SET SONUCU (RUSYA 23-25 TÜRKİYE)



4. SET SONUCU (RUSYA 25-15 TÜRKİYE)



SON SET SONUCU ( RUSYA 10-15 TÜRKİYE)



Çapraz eşleşmede diğer gruptan gelecek Güney Kore ya da Sırbistan çeyrek finalde rakibimiz olacak.



Gruptaki ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin'i sahadan silerek 3-0 kazanan Sultanlar, ikinci maçında ise İtalya'ya 3-1 mağlup olmuştu.



A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 3. maçında ise ABD karşısında 2-0 geriye düşse de maçı 2-2'ye getirmeyi başarmıştı. Ancak son sette kazanan ABD olmuştu.



Filenin Sultanları, gruptaki 4. maçında ise Arjantin'i set vermeden yenerek çeyrek finale çıkmayı garantilemişti.