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Filenin Sultanları Rusya'yı devirdi!

Filenin Sultanları Rusya'yı devirdi!

A Milli Kadın Voleybol Milli Takımımız, B Grubu'ndaki son maçında Rusya'yı 3-2 mağlup ederek grubu 3. sırada bitirdi. Nefes kesen maçta ilk sette geriye düşen Filenin Sultanları 2-1 öne geçmeyi başardı. Rusya'nın dördüncü seti kazanması sonrası seri 2-2'ye gelse de son sette pes etmeyen Sultanlar maçı 3-2 kazanmayı başardı. Çapraz eşleşmede diğer gruptan gelecek Güney Kore ya da Sırbistan çeyrek finalde rakibimiz olacak.

Spor / 2 Ağustos 2021 Pazartesi 10:54
Filenin Sultanları Rusya'yı devirdi!

A Milli Kadın Voleybol Milli Takımımız, B Grubu'ndaki son maçında Rusya'yı 3-2 mağlup ederek grubu 3. sırada bitirdi.

Nefes kesen maçta ilk sette geriye düşen Filenin Sultanları 2-1 öne geçmeyi başardı.Rusya'nın dördüncü seti kazanması sonrası seri 2-2'ye gelse de son sette pes etmeyen Sultanlar maçı 3-2 kazanmayı başardı. Çapraz eşleşmede diğer gruptan gelecek Güney Kore ya da Sırbistan çeyrek finalde rakibimiz olacak.

RUSYA 2 - 3 TÜRKİYE

İLK SET SONUCU | RUSYA 25-21 TÜRKİYE

2. SET SONUCU (RUSYA 23-25 TÜRKİYE)

3. SET SONUCU (RUSYA 23-25 TÜRKİYE)

4. SET SONUCU (RUSYA 25-15 TÜRKİYE)

SON SET SONUCU ( RUSYA 10-15 TÜRKİYE)

Çapraz eşleşmede diğer gruptan gelecek Güney Kore ya da Sırbistan çeyrek finalde rakibimiz olacak.

Gruptaki ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin'i sahadan silerek 3-0 kazanan Sultanlar, ikinci maçında ise İtalya'ya 3-1 mağlup olmuştu.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 3. maçında ise ABD karşısında 2-0 geriye düşse de maçı 2-2'ye getirmeyi başarmıştı. Ancak son sette kazanan ABD olmuştu.

Filenin Sultanları, gruptaki 4. maçında ise Arjantin'i set vermeden yenerek çeyrek finale çıkmayı garantilemişti.


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