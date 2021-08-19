Ozan Tufan'ın yeni takımı belli oldu!

Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcu Ozan Tufan'ın Watford'a transfer olduğunu resmen açıkladı. Fenerbahçe, Ozan Tufan'ı Watford'a 500 bin Euro bedelle kiraladı. Sözleşmede 6.5 milyon Euro zorunlu satın alma maddesi var. Bu madde Watford küme düşmezse devreye girecek.



Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada 'Fenerbahçemizin formasını 2015 yılından itibaren başarıyla taşıyan futbolcumuz Ozan Tufan, İngiltere Premier Lig Takımlarından Watford'a satın alma opsiyonlu olarak kiralanmıştır.



'YOLUN AÇIK OLSUN OZAN TUFAN'



Çok genç yaşta formamızı giyen ve çubuklunun başarısı için ter döken oyuncumuza bugüne kadar verdiği emekleri için teşekkür ediyor ve ülkemizi başarıyla temsil edeceğine yürekten inanıyoruz. Yolun açık olsun Ozan Tufan' ifadeleri kullanıldı.







WATFORD DA TRANSFERİ AÇIKLADI

İngiliz ekibi Watford'dan yapılan açıklamada da 'Fenerbahçe'nin, Türk Milli Takımı'nda forma giyen orta saha oyuncusu Ozan Tufan ile sözleşme imzaladığımız için mutluyuz' ifadelerine yer verildi.