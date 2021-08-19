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Marcao'nun cezası belli oldu!

Marcao'nun cezası belli oldu!

Galatasaray'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao'ya verilen ceza belli oldu! PFDK, Marcao'ya 8 maç ceza verdi. Marcao, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldırmış ve Galatasaray tarafından da kadro dışı bırakılmıştı. İşte Marcao'nun forma giyemeyeceği maçlar...

Spor / 19 Ağustos 2021 Perşembe 21:20
Marcao'nun cezası belli oldu!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Marcao'ya 8 maç ceza verdi. Marcao, Pazartesi akşamı oynanan maçta takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na önce kafa daha sonra da yumruk atmıştı.

SON DAKİKA: GALATASARAYLI MARCAO'YA 8 MAÇ CEZA!

Pazartesi akşamı oynana Giresunspor karşılaşmasında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran ve herkesin tepkisini çeken Marcao'ya 8 maç ceza verildi.

İŞTE PFDK'NIN AÇIKLAMASI!

'GALATASARAY A.Ş. sporcusu MARCOS DO NASCIMENTO TEIXEIRA'nın, 16.08.2021 tarihinde oynanan GZT GİRESUNSPOR-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasında, takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle 8 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 21.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.'

İŞTE MARCAO'NUN KAÇIRACAĞI MAÇLAR!

Hatayspor, Kasımpaşa, Trabzonspor, Alanyaspor, Kayserispor, Göztepe, Rizespor ve Konyaspor maçlarında sahada olamayacak. Marcao, Beşiktaş derbisinde sahada olacak.


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