Marcao'nun cezası belli oldu!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Marcao'ya 8 maç ceza verdi. Marcao, Pazartesi akşamı oynanan maçta takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na önce kafa daha sonra da yumruk atmıştı.



SON DAKİKA: GALATASARAYLI MARCAO'YA 8 MAÇ CEZA!



Pazartesi akşamı oynana Giresunspor karşılaşmasında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran ve herkesin tepkisini çeken Marcao'ya 8 maç ceza verildi.



İŞTE PFDK'NIN AÇIKLAMASI!



'GALATASARAY A.Ş. sporcusu MARCOS DO NASCIMENTO TEIXEIRA'nın, 16.08.2021 tarihinde oynanan GZT GİRESUNSPOR-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasında, takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle 8 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 21.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.'



İŞTE MARCAO'NUN KAÇIRACAĞI MAÇLAR!



Hatayspor, Kasımpaşa, Trabzonspor, Alanyaspor, Kayserispor, Göztepe, Rizespor ve Konyaspor maçlarında sahada olamayacak. Marcao, Beşiktaş derbisinde sahada olacak.