Marcao'nun cezası belli oldu!

Galatasaray'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao'ya verilen ceza belli oldu! PFDK, Marcao'ya 8 maç ceza verdi. Marcao, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldırmış ve Galatasaray tarafından da kadro dışı bırakılmıştı. İşte Marcao'nun forma giyemeyeceği maçlar...
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Marcao'ya 8 maç ceza verdi. Marcao, Pazartesi akşamı oynanan maçta takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na önce kafa daha sonra da yumruk atmıştı.
SON DAKİKA: GALATASARAYLI MARCAO'YA 8 MAÇ CEZA!
Pazartesi akşamı oynana Giresunspor karşılaşmasında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran ve herkesin tepkisini çeken Marcao'ya 8 maç ceza verildi.
İŞTE PFDK'NIN AÇIKLAMASI!
'GALATASARAY A.Ş. sporcusu MARCOS DO NASCIMENTO TEIXEIRA'nın, 16.08.2021 tarihinde oynanan GZT GİRESUNSPOR-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasında, takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle 8 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 21.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.'
İŞTE MARCAO'NUN KAÇIRACAĞI MAÇLAR!
Hatayspor, Kasımpaşa, Trabzonspor, Alanyaspor, Kayserispor, Göztepe, Rizespor ve Konyaspor maçlarında sahada olamayacak. Marcao, Beşiktaş derbisinde sahada olacak.