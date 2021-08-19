Honduras'ta hakem, maçta linç korkusuyla silah çekti

Orta Amerika ülkesi Honduras’ın La Jigua eyaletinin Copan kentinde geçtiğimiz hafta sonu oynanan amatör küme futbol maçında ilginç anlar yaşandı.



LİNÇTEN KORKTU, SİLAH ÇIKARDI

Verdiği kararlar beğenilmeyen maçın hakemi son düdüğün ardından oyuncular ve taraftarların kendisini linç edeceğini düşünerek, silahını çekerek kendisini korumaya çalıştı.



KORKULAN OLMADI

Hakemin silahı şortunda taşıdığı tahmin edilirken, hakemin silahlı görüntüleri sosyal medyanın gündemine oturdu. Olayda her hangi bir saldırı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi.