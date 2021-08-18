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Galatasaray'dan flaş Marcao kararı!

Galatasaray'dan flaş Marcao kararı!

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynayacağı Randers maçı öncesi kamp kadrosu belli oldu. Kadroda Kerem Aktürkoğlu ile tartışan Marcao yer almadı.

Spor / 18 Ağustos 2021 Çarşamba 09:17
Galatasaray'dan flaş Marcao kararı!

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda karşılaşacağı Randers maçının kamp kadrosu açıklandı. Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yumruk atan Brezilyalı defans oyuncusu Marcao, kafilede yer almadı.

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu'nda Randers ile deplasmanda oynayacağı ilk maç için bugün Danimarka'ya gidiyor. Sponsorumuz Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla saat 10.30'da Danimarka'nın Aarhus kentine uçacak olan takımımız, 19 Haziran Perşembe günü TSİ 20.00'deki maç öncesi son antrenmanını müsabakanın gerçekleşeceği Randers Stadyumu'nda bugün TSİ 19.00'da yapacak. Teknik direktörümüz Fatih Terim'in bir oyuncusu ile birlikte katılacağı basın toplantısı ise TSİ 18.30'da başlayacak.

Galatasaray'ın Randers maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Radamel Falcao, Mostafa Mohamed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Berkan Kutlu, Kaan Arslan, Christian Luyindama, Aytaç Kara, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Arda Turan, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Sacha Boey, Berk Balaban.


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