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Filenin Sultanları Romanya karşısında!

Filenin Sultanları Romanya karşısında!

2021 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda A Milli Voleybol Takımımız, ev sahibi Romanya ile karşı karşıya geliyor. Tokyo Olimpiyatları'na çeyrek finalde veda eden Filenin Sultanları, Avrupa sahnesinde madalya peşinde.

Spor / 18 Ağustos 2021 Çarşamba 20:50
Filenin Sultanları Romanya karşısında!



2021 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda heyecan başladı.

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından bu yıl 32. kez gerçekleştirilecek organizasyona Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan birlikte ev sahipliği yapıyor. Turnuvada 24 takım 4 grupta mücadele ediyor. Grup müsabakaları sonunda ilk 4 sırada yer alan 16 ekip, 8'li finallere yükselecek.

Takımların çapraz eşleşme usulüyle karşılaşacağı 8'li finallerde rakiplerine üstünlük kuran ekipler, adlarını çeyrek finale yazdıracak. Organizasyonda 8'li finaller ile çeyrek final maçları Bulgaristan ve Sırbistan'da oynanacak. Yarı final ile final müsabakalarına ise Sırbistan ev sahipliği yapacak.

Şampiyonada grup maçları 18-26 Ağustos'ta, 8'li finaller ise 28-30 Ağustos'ta oynanacak. Çeyrek final ile yarı final karşılaşmalarının 31 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde yapılacağı turnuvada şampiyonluk ve üçüncülük müsabakaları ise 4 Eylül'de oynanacak.

Organizasyonda müsabakalar TRT Spor ve TRT Spor Yıldız'dan naklen yayımlanacak.

FİLENİN SULTANLARI D GRUBU'NDA! RAKİP ROMANYA

A Milli Kadın Voleybol Takımımız şampiyonada Romanya'nın ev sahipliği yapacağı D Grubu'nda mücadele ediyor.

Son Avrupa ikincisi unvanıyla organizasyona katılan 'Filenin Sultanları', D Grubu'nda ev sahibi ülkenin yanı sıra İsveç, Finlandiya, Ukrayna ve Hollanda karşı karşıya gelecek.

Milli takım, şampiyonadaki ilk maçında Romanya ile karşı karşıya geliyor.


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