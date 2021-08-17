Türk futboluna damga vuran kavgalar!

Başta Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonsporlu isimlerin fiziksel boyuta varan tartışmaları hafızalardan silinmiş değil. Türk futboluna yakın tarihte damga vuran kavgaları sizler için delerdik.







5 Nisan 2012'de Galatasaray'da Melo ve Riera arasında kavga skandalı meydana geldi. Süper Lig'de Manisa ile oynayacağı maça hazırlanan sarı kırmızılılarda, Riera ile Melo bir pozisyon sonrası kavga etti.



Fatih Terim, iki oyuncuyu da idmandan kovdu. Bu durum sonrası çılgına dönen Melo, Riera'yı darp etti.



İspanyol futbolcu daha sonra hastanede tedavi altına alındı. Brezilyalı futbolcunun bu olay sonrası gönderileceği belirtiliyordu ancak daha sonra affedildi. Riera'ya izin verildi ve ülkesine gitti. Havaalanında ise morarmış gözüyle görüntülendi.



2008-2009 sezonunda oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine Emre-Deivid kavgası damgasını vurmuştu. İkinci yarının başlarında Emre Belözoğlu ile Deivid bir pozisyon sonrası saha içerisinde kavgaya tutuşmuşlardı.



İkili arasındaki gerginlik, ikinci yarının başlarında büyümüştü. Oyunun durduğu bir anda ağız dalaşına giren ikiliyi, Semih ve Carlos da yatıştıramadı. Teknik direktör Aragones tartışmadan kısa bir süre sonra Emre'yi oyundan almıştı. Oyundan alınan Emre'nin ise yedek kulübesine gelirken, sinirli halleri gözden kaçmamıştı.







Galatasaray maçı öncesi yapılan kahvaltıdan sonra takım halinde tesisler çevresinde yürüyüş yapan Ankaragücü kafilesinde takımdan ayrı yürüyen Rodrigues'e takım kaptanı Kulusic ikazda bulundu. Bu ikaz üzerine Kulusic'e küfür eden Rodrigues, takım kaptanına saldırdı.



Gerson Rodrigues, Kulusic'e yumruk atarken, daha sonrasında olay yatıştırıldı. Olay, kulüp yöneticilerinden Taner Acar tarafından başkan Fatih Mert'e intikal ederken, başkan Mert verdiği karar ile Gerson Rodrigues'in süresiz kadro dışı bırakılmasına karar verdi.



2009-2010 sezonunun ilk yarısına damga vuran olay Arda Turan ile Caner Erkin kavgası olmuştu. Antrenman esnasında top kapma oyununda Caner Erkin, takım arkadaşı Arda Turan'a sert bir müdahalede bulununca ortalık karışmıştı.



Ardından çıkan tartışma bastırılamayınca iki oyuncu birbirine girdi ve Arda Turan, Caner Erkin'in dudağı patlattı. İki oyuncuyu takım arkadaşları sakinleştirmeye çalışırken, Caner'in Arda'ya yönelik 'Kimsin lan sen, adam mısın?' sözleri duyulmuştu.



12 Mayıs 2013'te Fenerbahçe ile Galatasaray'ın oynadığı maçın son dakikalarında Volkan Demirel ile Sabri Sarıoğlu arasında gerginlik yaşandı. Fenerbahçeli kaleci, Galatasaraylı futbolcunun boğazın yapıştı. Sabri ise daha sonra Volkan'ın boynundan tuttu.







Takım arkadaşlarının araya girmesiyle gerginlik sona ererken, iki futbolcu da kırmızı kart gördü. Daha sonra PFDK Volkan Demirel'e 5, Sabri Sarıoğlu'na 4 maç ceza verdi. Galatasaray'ın sağ beki daha sonra yaptığı açıklamada Volkan'ın annesine küfür ettiğini söyledi.



12 Nisan 2009'da oynanan Galatasaray - Fenerbahçe maçının son dakikalarında Lugano'nun Emre Aşık'a kafa atması sonrası ortalık karıştı. Arda Turan ile Semih Şentürk de birbirine girdi.







Arda, Semih'in boğazına sarıldı. Daha sonra Galatasaray'dan Emre Aşık ve Arda Turan, Fenerbahçe'den ise Lugano ve Semih Şentürk oyundan atılmıştı.



2008 senesinde Avusturya kampında İbrahim Üzülmez ile İbrahim Toraman, arasında yumruk yumruğa kavga meydana geldi. Üzülmez'in Toraman'ı 'Yemeğe terlikle niye geliyorsun' şeklinde uyarması üzerine yaşanan kavga sonrasında her iki oyuncu da kadro dışı kaldı. Olay daha sonra tatlıya bağlandı ve her iki oyuncu da affedildi.







Ancak ikili arasında yeni bir olay cereyan etti. Ligde oynanan Ankaragücü maçının devre arasında bir kez İbrahim Üzülmez'in Toraman'a yumruk atması gündeme bomba gibi düştü. İbrahim Üzülmez'in 11 yıllık Beşiktaş kariyeri bu olay sonrasında son buldu ve futbolcunun sözleşmesi feshedildi.



2007-2008 sezonunda oynanan Fortis Türkiye Kupası Çeyrek Final 2. maçında, 0-0'ın rövanşında, Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan müsabakanın son anlarında yaklaşırken Cassio Lincoln attığı gol sonrası Volkan Demirel ile tartışma yaşadı.



Daha sonra kırmızı kart gören Volkan, oldukça sinirlenerek Lincoln'ü saha içerisinde kovalamaya başladı. Fenerbahçeli futbolcular araya girerek Demirel'i sakinleştirmeye çalıştı. Volkan daha sonra yaptığı açıklamada, Brezilyalı futbolcunun annesine küfür ettiğini söyledi.



2011 yılında Galatasaray'ın genç futbolcusu Cem Sultan ile Servet Çetin arasında bir tartışma yaşanmış ve iki oyuncu da birbirlerine sert bir şekilde müdahale yaparak tansiyonun bir anda yükselmesine yol açmıştı. İkili arasında geçen pozisyondan sonra Tugay Kerimoğlu, Cem Sultan'a uyarılarda bulunarak; genç oyuncuyu daha sakin olması konusunda uyarmıştı.







Cem Sultan'ın antrenmandan sonra Servet Çetin'den özür dilemek için odasına gittiği ancak Servet tarafından büyük bir tepki ile kapıdan kovulduğu şeklinde haberler yer almıştı.



Servet'in antrenmandaki tartışmanın ardından soyunma odasında Cem'e yumruk attığı ortaya çıkmış ve genç futbolcu twitter hesabında Servet'e tepki göstermişti. Dönemin Sportif Direktörü Cüneyt Tanman da “Bu olay aile içinde kalmalıydı” diyerek kavgayı duyuran Cem Sultan'ı eleştirmişti.



Saha içerisinde birbirlerine ne yapacağı belli olmayan ikili: Hasan Şaş-Necati Ateş. 2004 yılında Olimpiyat Stadı'nda oynanan Denizlispor maçında birbirlerine ğaır hakaretlerde bulunan ikili, bir sonraki sezon Samsun deplasmanında tartışmıştı.



Aralarından su sızmayan bu ikili bir anda kafa kafaya gelebiliyordu. 2005-2006 sezonundaki Samsunspor deplasmanının devre arasında iki futbolcu arasında tansiyon yine yükselmişti. Sözlü tartışmayla başlayan kavgada iki futbolcu birbirine kafa atmış ve zor sakinleşmişlerdi.







2017-2018 sezonunda Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'la ilgili flaş bir iddia ortaya atılmıştı. Maçtan sonra Talisca'nın bireysel oynamasına sinirlenen Caner Erkin'in 'Sen bu takımın üzerinde oynamaya çalışıyorsun. Bize pas atmıyorsun' diyerek Talisca'ya küfür ettiği iddia edilmişti.



Sözlerin tercüme dilmesinin ardından Talisca'nın Caner'e uçarak tekme attığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Kendini kaybeden Brezilyalı futbolcunun güçlükle yatıştırıldığı belirtilmişti. Caner'in vurmak için hamle yaptığı fakat bunun önlendiği ifade edildi.



2013-2014 sezonunda Beşiktaş'ın, Hajduk Split ile oynadığı hazırlık maçı için gittiği Hırvatistan gezisi olaylı bitmişti. Sezer, Split maçında pas alamadığı için zaman zaman sert tepkiler göstermişti. Bir pozisyonda Serdar Kurtuluş'a kızan oyuncuya Kaptan İbrahim Toraman sert çıkmıştı. Maç sonrası takım otobüsü ve havalimanında devam eden tartışmalar araya girenler tarafından tatlıya bağlanmıştı.







Sabaha karşı İstanbul'a inen Beşiktaş kafilesi doğruca tesislerde kampa girdi. Bu sırada Sezer, İbrahim Toraman'ın odasına gitti ve kimse kendilerini rahatsız etmesin diye kapıyı kilitledi. İkili odada yine kavgaya tutuştu. Gelen sesler üzerine diğer futbolcular kapıyı kırarak ikiliyi güçlükle ayırdı.



2010 yılının Kasım ayında antrenman esnasında takım pas çalışması yaparken iki oyuncunun arasında kalan topa Bilica oldukça sert girdi. Bunun üzerine Caner ile Bilica arasında sözlü bir tartışma çıktı. Ancak Aykut Kocaman antrenmana devam edilmesini söyledi.



Antrenman sırasında bir kez daha Bilica'nın yanına giden Caner, Brezilyalı oyuncuya sert bir şekilde konuşunca Bilica da takım arkadaşının saçını çekti. İki oyuncuyu diğer takım arkadaşları ayırdı.



Caner Erkin'in vukuatları dikkat çekiyor. 2011-2012 sezonunda Mersin maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Caner Erkin ile Semin Şentürk arasında gerginlik yaşanmıştı.



Caner'in iyi pas veremeyerek top kaybına neden olduğu şeklinde sözler sarf ettiği Semih, daha sonra bir pozisyonda takım arkadaşına sert bir şekilde müdahalede bulununca, ikili arasında tartışma başladı. Birbirlerine el hareketleri yaparak münakaşa eden Caner ile Semih'i araya giren takım arkadaşları yatıştırmıştı.







2006-2007 sezonunda Sparta Prag ile oynanan hazırlık maçının son dakikalarında Uğur ile Kezman arasında pas vermeme yüzünden tartışma çıkmıştı. İki futbolcu, Tümer Metin'in sakinleştirme çabalarına rağmen dakikalarca saha içinde ağız dalaşı yapmıştı.



Tam ortalık duruldu derken, iki futbolcu maçtan sonra soyunma odasında bir kez daha kapıştı. Kezman'ın Sırpça küfürler yağdırmasına sinirlenen Uğur, çok sert bir karşılık verince ortam iyice gerildi. Birbirlerine krampon fırlatan ve birbirlerinin üzerine yürüyen iki futbolcu, takım arkadaşları tarafından güçlükle sakinleştirilmişti.



2012-2013 sezonunda Bursaspor-Trabzonspor maçının uzatma bölümünde Gustavo Colman, vatandaşı Batalla'ya sert bir müdahalede bulunarak sarı kart görmüştü. Bu pozisyonun ardından iki Arjantinli tartışmaya devam etmişti.



Maçın son düdüğünün ardından Mustafa Yumlu, takım arkadaşını tartışmanın dışına çekmek istedi. Bu harekete sinirlenen Colman, Mustafa'ya tokat atmıştı.



2013-2014 sezonunda Fenerbahçe derbisi hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, idmandaki gerginlikle sarsılmıştı. Veli Kavlak ile Uğur Boral yaşanan bir pozisyon sonrasında tekme tokat birbirine girmişti.



Antrenmanda aynı takımda oynayan iki futbolcu pas verme nedeniyle sert bir şekilde tartıştı. Bu tartışma daha sonra kavgaya dönüştü ve birbirlerine tekme tokat vurmaya başladılar. Kavganın daha da büyümesini araya giren diğer futbolcular engellemişti







2013 yılında Kasımpaşa'ya konuk olan Galatasaray'da Melo ve Sabri birbirine girmişti. Sabri, Kasımpaşalı futbolcular ile polemiğe giren Melo'yu olay bölgesinden uzaklaştırmak isterken Brezilyalı'dan tepki almıştı.



Sabri Sarıoğlu, takım arkadaşı Felipe Melo'dan beklemediği bir tepki alırken, Brezilyalı yıldız kendisini sakinleştirmeye çalışan Sabri'yi kolundan itmişti. Bir süre de sözlü laf dalaşına girdikleri görülmüştü. Melo'ya kolundaki kaptanlık pazubandını göstererek tepkisini ortaya koyan Sabri, olayın gerçekleştiği bölgeden uzaklaşmıştı.



2015 yılındaki Ziraat Türkiye Kupası finalinde Bursaspor'la mücadele eden Galatasaray'da maçın 30. dakikasında sinirler gerilmişti. Oyunun durduğu sırada Melo ile tartışan Sabri Sarıoğlu, takım arkadaşınını boğazına sarıldı.







Brezilyalı oyuncu da sert bir hareketle Sabri'nin ellerini itti. Hazmaoğlu'nun da sahaya girmesiyle biten gerginliğin ardından oyun kaldığı yerden devam etmişti.



Nisan 2009'da Ankaraspor maçında iki oyuncu arasında sinirler gerilmişti. Brezilyalı oyuncu, Uğur'a el kol hareketleriyle sert tepkiler verirken, milli oyuncu bu duruma çok sinirlenmişti. Yedek kulübesine dönerek Deivid'i teknik heyete şikayet eden, Uğur daha sonra oyundan alınmasına bir hayli kızmıştı. Sinirli şekilde yedek kulübesine oturan tecrübeli oyuncu, kendisine verilen eşofman üstünü sert bir şekilde yere fırlatmıştı.







Deivid ile Uğur Boral daha sonra idmanda kapışmıştı. Çift kale maç sırasında ikili bir mücadelenin ardından birbirine giren Deivid ile Uğur'u takım arkadaşları güçlükle ayırmıştı.