Tunç Holding, Galatasaray'a sponsor oldu!

Galatasaray, ünlü iş insanı Dinçer Azaphan'ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Tunç Holding ile sponsorluk anlaşması imzaladı.



7 Ağustos Salı saat 11.00'de Türk Telekom Stadyumu Basın Toplantı Odasında Tunç Holding ile sponsorluk anlaşması gerçekleştirildi. Lansmana, Galatasaray Kulübünü temsilen 2. Başkan Ali Polat Bengiserp katıldı. Tunç Holding, kadın voleybol ve futbol takımlarının sponsoru oldu.







