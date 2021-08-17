Marcao PDFK'lık oldu!

Giresunspor ile Galatasaray arasında oynanan maçta Galatasaraylı Marcao takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldırdı.



Marcao, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na sinirlenip 50 metre koştu ve genç oyuncuya önce kafa atıp, ardından yumruklarını saydırdı. Marcao daha sonra kırmızı kart gördü.



Kerem Aktürkoğlu'na kafa ve yumruk atan Marcao, PFDK'lık oldu. TFF Brezilyalı futbolcuyu Disiplin Kurulu'na sevk etti.



TFF'den yapılan açıklamada, "12- GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu MARCOS DO NASCIMENTO TEIXEIRA'nın 16.08.2021 tarihinde oynanan GTZ GİRESUNSPOR-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 17.08.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" denildi.



MARCAO KAÇ MAÇ CEZA ALACAK?

Kırmızı kart sonrası disipline sevk edilen Marcao'nun alacağı ceza merak konusu oldu.



44. maddeye göre Marcao, 5 ile 10 maç arası ceza alabilir.