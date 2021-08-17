Galatasaray'dan Marcao açıklaması!

Galatasaray'da Marcao, Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'nu saha içinde yumruklamış ve bu yaşananlar büyük bir tepkiye yol açmıştı. Galatasaray Genel Sekreteri Köksal Ünlü, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Teknik heyet konuyla ilgili kapsamlı bir rapor hazırlıyor. Kamuoyu müsterih olsun, yapılan işle ilgili bir cezai yaptırım olacak. Teknik heyet 1-2 saat içinde olayla ilgili bir rapor verecek. Ardından aramızda toplanıp kararı verip kamuoyuna duyuracağız." dedi.