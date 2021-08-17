Beyaz Gazete Ana Sayfa
Ana Sayfa
Spor
Galatasaray'dan Marcao açıklaması!

Galatasaray'dan Marcao açıklaması!

Galatasaray'da Marcao, Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'nu saha içinde yumruklamış ve bu yaşananlar büyük bir tepkiye yol açmıştı. Galatasaray Genel Sekreteri Köksal Ünlü, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Teknik heyet konuyla ilgili kapsamlı bir rapor hazırlıyor. Kamuoyu müsterih olsun, yapılan işle ilgili bir cezai yaptırım olacak. Teknik heyet 1-2 saat içinde olayla ilgili bir rapor verecek. Ardından aramızda toplanıp kararı verip kamuoyuna duyuracağız." dedi.

Spor / 17 Ağustos 2021 Salı 12:25
Galatasaray'dan Marcao açıklaması!

Galatasaray Genel Sekreteri Köksal Ünlü, Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'nu yumruklaması sonrası yaşananları aktardı ve cezai işlem uygulanacağını açıkladı.

ELMAS İLE TERİM DEĞERLENDİRME YAPTI


Giresunspor maçında yaşananların kabul edilemeyeceğini bildriren Ünlü, 'Dün başkanımız Burak Elmas ile Fatih hoca bir durum değerlendirmesi yaptı.

Ben de oradaydım. Burada mağdur olan Kerem'dir. Bir idari karar gerekiyor.' dedi.

Teknik heyetin konuyla ilgili kapsamlı bir rapor hazırlıdığını belirten Ünlü, 'Kamuoyu müsterih olsun, yapılan işle ilgili bir cezai yaptırım olacak. Teknik heyet 1-2 saat içinde olayla ilgili bir rapor verecek. Ardından aramızda toplanıp kararı verip kamuoyuna duyuracağız.' ifadelerini kullandı.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

16-22 Ağustos Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar