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Fatih Terim: Bu olayı bir şekilde çözeceğiz

Fatih Terim: Bu olayı bir şekilde çözeceğiz

Fatih Terim, Marcao ve Kerem Aktürkoğlu arasında yaşanan gerilime ilişkin yaptığı açıklamada gereğini yapacaklarını söyledi.

Spor / 17 Ağustos 2021 Salı 00:50
Fatih Terim: Bu olayı bir şekilde çözeceğiz

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-0'lık olaylı Giresunspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Marcao ve Kerem Aktürkoğlu arasında yaşanan olaya değinen Terim, bu olayı bir şekilde çözeceklerini söyledi.
'MARCAO HERKESTEN ÖZÜR DİLEYECEK'

Kerem'in genç kıymetlileri olduğunu belirten deneyimli hoca, Marcao'nun herkesten özür dileyeceğini, olayın ne olursa olsun hoş olmadığını söyledi.

Sıcağı sıcağına karar verilemeyeceğini, sakin kalınması gerektiğini ifade eden Fatih Terim, 'Çok alışılagelmiş bir hadise değil. Ben sahada ilk defa görüyorum kendi arkadaşıyla böyle bir münakaşa. Ne olursa olsun hoş değil. Kerem bizim kıymetlimiz.

Biz bile zaman zaman oyunculara yükseliyoruz ama bunlar antrenmanda olur, soyunma odasında olur. Hiçbir şekilde hoş olmadı. Çözümü bize ait, bir şekilde çözeceğiz. Yaptırımı yaparsak biz yapacağız. Kimseyi de ilgilendirmez.

Kerem'in gençliğini koruyacağız, Marcao'ya gereken neyse biz yapacağız, yapacaksak.Sakin olalım, ortalık biraz elektrikli.

Her şeyi hallederiz, kimse merak etmesin. Marcao herkesten özür dileyecek, sonra bakarız.' açıklamalarında bulundu.


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