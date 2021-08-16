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Olaylı maçta kazanan Galatasaray!

Olaylı maçta kazanan Galatasaray!

Süper Lig'de ilk haftanın kapanış mücadelesinde Galatasaray, Giresunspor'a konuk oldu. 2 penaltı kararının verildiği ve 2 kırmızı kartın çıktığı maçta sarı kırmızılılar sahadan 2-0 galip ayrıldı ve sezona 3 puanla başladı

Spor / 16 Ağustos 2021 Pazartesi 23:47
Olaylı maçta kazanan Galatasaray!

Süper Lig 'de ilk haftanın kapanış mücadelesinde Giresunspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Giresun'da oynanan mücadeleyi sarı kırmızılılar rahat kazandı.

Galatasaray'ın golleri 30. dakikada Mbaye Diagne ile 45+2. dakikada penaltıdan yeni transfer Cicaldau kaydetti. Diagne, 38. dakikada bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. Giresunspor'da ilk yarının uzatma dakikalarında penaltıya sebebiyet veren Hüsamettin, kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Marcao, Kerem'e saldırdı

Maçın 63. dakikasında sahalarda sık raslanmayan bir olay yaşandı. Galatasaray'da takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu ile sahada kavga eden ve yumruk atan Marcao, VAR incelemesi sonrasında kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

Bu galibiyetle sezona 3 puanla başlayan sarı kırmızılı takım, ligin 2. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek. Giresunspor ise Kasımpaşa'ya konuk olacak.


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