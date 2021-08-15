Fenerbahçe Adana Demirspor’u mağlup etti!

Sezona şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe, Süper Lig'de ilk maçında güçlü kadrosuyla dikkat çeken Adana Demirspor'a konuk oldu. Tempolu ve bol pozisyonlu maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.



FENERBAHÇE SEZONA 3 PUANLA BAŞLADI



İkinci yarının henüz ilk dakikasında gelişen atakta İrfan Can'ın pasında Mesut Özil ile golü bulan Fenerbahçe sahadan 1-0 galip ayrıldı ve sezona 3 puanla başladı.



MAÇ SONUCU / Adana Demirspor 0-1 Fenerbahçe



GOL: 46' Mesut Özil (Asist: İrfan Can)



MESUT ÖZİL ŞUBAT 2020'DEN SONRAKİ İLK LİG GOLÜNÜ ATTI



Fenerbahçe, ikinci yarıya çok hızlı başladı ve ilk atakta İrfan Can'ın pasında Mesut Özil golle buluştu. Mesut Özil, Şubat 2020'den sonra ilk kez bir lig maçında gol attı.



MAÇTAN DAKİKALAR



5' Maçta ilk tehlikeli atak Adana Demirspor'dan geldi. Balotelli'nin şutunu Szalai engelledi.



10' Luiz Gustavo'nun ceza sahası dışından çektiği sert şut direkte patladı! Fenerbahçeli futbolcular, topun çizgiyi geçtiği yönünde hakeme itirazlarda bulundu.



15' Fenerbahçe'de Samatta, ceza sahasında müsait bir pozisyonda topla buluştu ancak Adana Demirspor savunması şut çekmesine izin vermedi.



31' Marcel Tisserand, yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.



32' Adana Demirspor, Castro'nun uzaktan çektiği şutta direğe takıldı.



45+1' Balotelli uzak mesafeden harika bir şut denedi. Kaleci Altay müthiş çıkardı.



İLK YARI 0-0 SONA ERDİ



GOL! Fenerbahçe ikinci yarının ilk dakikasında Mesut Özil ile 1-0 öne geçti.



70' Fenerbahçe'de ikinci yarıda oyuna giren Serdar Dursun, omuzundan yaşadığı sakatlık sebebiyle yerini Nazım Sangare'ye bıraktı.



72' Svensson'un sert şutunu Altay harika bir şekilde çıkardı.



75' Adana Demirspor'da Akintola'nın yerin Dibba girdi. Fenerbahçe'de ise Zacj'ın yerine Ozan Tufan oyuna dahil oldu.



81' Fenerbahçe'de Mesut Özil yerini Sosa'ya bırakırken kaptanlık pazubandını Ozan Tufan'a verdi.



86' Adana Demirspor üst üste tehlikeli pozisyonlar yakalıyor. Gökhan İnler'in şutu az farkla auta çıktı.



MAÇ SONA ERDİ: ADANA DEMİRSPOR 0-1 FENERBAHÇE

