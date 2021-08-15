Mert Günok Beşiktaş'ta!

Beşiktaş'ta Mert Günok transferi bitti. Bir süredir Başakşehir ile bu oyuncu için görüşme halinde olan ve anlaşmaya varan siyah-beyazlılar, Mert Günok'u sağlık kontrolünden geçirdi ve 3 yıllık sözleşmeye imza attı.



Bonservis ücreti 1 milyon 250 bin euro



Başakşehir Kulübü de Mert Günok ile yolların ayırıldığını duyurdu. Bonservis bedeli olarak 1 milyon 250 bin euroya el sıkışılırken, Mert Günok ile de 3 yıllık sözleşme imzalandı.



Bu hafta içinde takımla birlikte antrenmanlara başlayacak olan milli file bekçisinin, form durumuna göre Gaziantep FK deplasmanında maç kadrosunda olması bekleniyor.