Beyaz Gazete Ana Sayfa
Ana Sayfa
Spor
Süper Lig'de flaş karar! O kural değişti!

Süper Lig'de flaş karar! O kural değişti!

Futbolda 90 günlük özlem sona eriyor. Süper Lig'de bu sezon elle oynama kuralında değişikliğe gidildi.

Spor / 13 Ağustos 2021 Cuma 19:04
Süper Lig'de flaş karar! O kural değişti!

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de bu sezon elle oynama kuralında değişikliğe gitti.

DİKKAT! ELLE OYNAMA KURALI DEĞİŞTİ

Bir futbolcu, takım arkadaşının eline/koluna kazara çarpan top sonrasında gol atarsa önceden iptal ediliyordu. Bu kural kaldırıldı, artık gol geçerli sayılacak. Eğer top, golü atan oyuncunun eline/koluna kazara çarpıp gol olmuşsa değişiklik yok, yine iptal.

Ofsayt belirlemelerinde önceden omuzdan hiza alınıyordu. Artık armpit (koltuk altı) sınırı dikkate alınacak.

HAKEMİN YORUMU ÖNEMLİ

Önceden kol vücuttan açılmışsa ve top geldiyse elle oynama kararı veriliyordu. Artık hakemlerden oyuncunun hareketlerini ve pozisyonu analiz etmeleri beklenecek. Elin/kolun bu konumda bulunmasının nedenine göre karar beklenecek. El/kol oyuncunun doğal bir hareketinin (zıplarken gibi) sonucunda mı vücudundan açıldı sorusuna cevap aranacak. Hakem bu yönde yorum yaparsa el yok diyebilecek.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

9-15 Ağustos 2021 Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar