Süper Lig'de flaş karar! O kural değişti!

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de bu sezon elle oynama kuralında değişikliğe gitti.



DİKKAT! ELLE OYNAMA KURALI DEĞİŞTİ



Bir futbolcu, takım arkadaşının eline/koluna kazara çarpan top sonrasında gol atarsa önceden iptal ediliyordu. Bu kural kaldırıldı, artık gol geçerli sayılacak. Eğer top, golü atan oyuncunun eline/koluna kazara çarpıp gol olmuşsa değişiklik yok, yine iptal.



Ofsayt belirlemelerinde önceden omuzdan hiza alınıyordu. Artık armpit (koltuk altı) sınırı dikkate alınacak.



HAKEMİN YORUMU ÖNEMLİ



Önceden kol vücuttan açılmışsa ve top geldiyse elle oynama kararı veriliyordu. Artık hakemlerden oyuncunun hareketlerini ve pozisyonu analiz etmeleri beklenecek. Elin/kolun bu konumda bulunmasının nedenine göre karar beklenecek. El/kol oyuncunun doğal bir hareketinin (zıplarken gibi) sonucunda mı vücudundan açıldı sorusuna cevap aranacak. Hakem bu yönde yorum yaparsa el yok diyebilecek.