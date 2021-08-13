Kartal ilk maçını kazandı!

Süper Lig'de 2021-22 sezonu Beşiktaş-Rizespor maçıyla başladı. Son şampiyon evinde Rize temsilcisini ağırladı.



Maça iki takım da etkili başladı ve pozisyonlar üretti. 9. dakikada Beşiktaş, geliştirdiği atakta N'Koudou'nun golüyle 1-0 öne geçti.



Golden sonra iki takım da pozisyonlar bulsa da ilk yarı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



BEŞİKTAŞ 3 PUANI 3 GOLLE ALDI



İkinci yarıda da etkili oynayan siyah-beyazlılar, golü de erken buldu. 52. dakikada sağ kanattan atak geliştiren Beşiktaş'ta Atiba Rizespor ağlarını havalandırdı ve takımını 2-0 öne geçirdi.



Maçın 94. dakikasında Larin'le 3-0 öne geçen Beşiktaş, rakibini bu skorla mağlup etti ve açılış maçında 3 puanı hanesine yazdırdı.