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Kartal ilk maçını kazandı!

Kartal ilk maçını kazandı!

Süper Lig'in açılış maçında Beşiktaş, evinde Rizespor'u 3-0 mağlup etti.

Spor / 13 Ağustos 2021 Cuma 22:33
Kartal ilk maçını kazandı!

Süper Lig'de 2021-22 sezonu Beşiktaş-Rizespor maçıyla başladı. Son şampiyon evinde Rize temsilcisini ağırladı.

Maça iki takım da etkili başladı ve pozisyonlar üretti. 9. dakikada Beşiktaş, geliştirdiği atakta N'Koudou'nun golüyle 1-0 öne geçti.

Golden sonra iki takım da pozisyonlar bulsa da ilk yarı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

BEŞİKTAŞ 3 PUANI 3 GOLLE ALDI

İkinci yarıda da etkili oynayan siyah-beyazlılar, golü de erken buldu. 52. dakikada sağ kanattan atak geliştiren Beşiktaş'ta Atiba Rizespor ağlarını havalandırdı ve takımını 2-0 öne geçirdi.

Maçın 94. dakikasında Larin'le 3-0 öne geçen Beşiktaş, rakibini bu skorla mağlup etti ve açılış maçında 3 puanı hanesine yazdırdı.


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