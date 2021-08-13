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Bir transferi daha duyurdular!

Bir transferi daha duyurdular!

Fenerbahçe son dakika transfer haberi... Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a getirdiği Güney Koreli stoper Min-jae Kim'i kadrosuna kattığını ve 24 yaşındaki oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Spor / 13 Ağustos 2021 Cuma 20:53
Bir transferi daha duyurdular!

Sarı Lacivertli ekip, 24 yaşındaki stoperin transferini resmen açıkladı. Sarı Lacivertli ekipten yapılan açıklamada, Çin ekibi Guoan'dan transfer edilen Min-jae Kim'le 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi ve şu ifadelere yer verildi:



''Fenerbahçemiz, Çin’in Pekin Guoan takımından savunma oyuncusu Min-Jae Kim’i kadrosuna katmıştır. Kulübümüzle 4 yıllık anlaşma imzalayan 1996 doğumlu stopere Çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz. Sahip olduğu 28 kupa ile kardeş ülke Türkiye’nin en çok şampiyon olan takımı Fenerbahçemize hoş geldin Min-Jae Kim!''


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