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Yiğido uzatmalarda turladı!

Yiğido uzatmalarda turladı!

UEFA Avrupa Konferans Ligi Elemeleri'nde temsilcimiz Sivasspor, Dinamo Batumi'yi konuk etti. İlk maçta rakibini deplasmanda 2-1 mağlup eden Yiğido, rövanş mücadelesinin 90 dakikasını 1-0 mağlup tamamladı. Hâl böyle olunca karşılaşma uzatmalara gitti. Temsilcimiz uzatmalarda bulduğu golle mücadeleyi 1-1'e getirdi ve maç bu sonuçla sona erdi. Böylece Sivasspor tur atlayan taraf oldu.

Spor / 12 Ağustos 2021 Perşembe 23:45
Yiğido uzatmalarda turladı!

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Dinamo Batum ile uzatmalarda 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor, ilk maçtaki skor avantajıyla play-off turuna yükseldi.


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