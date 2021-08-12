Yiğido uzatmalarda turladı!

UEFA Avrupa Konferans Ligi Elemeleri'nde temsilcimiz Sivasspor, Dinamo Batumi'yi konuk etti. İlk maçta rakibini deplasmanda 2-1 mağlup eden Yiğido, rövanş mücadelesinin 90 dakikasını 1-0 mağlup tamamladı. Hâl böyle olunca karşılaşma uzatmalara gitti. Temsilcimiz uzatmalarda bulduğu golle mücadeleyi 1-1'e getirdi ve maç bu sonuçla sona erdi. Böylece Sivasspor tur atlayan taraf oldu.