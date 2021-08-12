Süper Kupa sahibini buldu!

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Villarreal, Avrupa'nın en büyüğü olabilmek için kozlarını paylaştı. Kuzey İrlanda'nın Belfast şehrinde oynanan ve 120 dakikası 1-1 sona eren maçı İngiliz ekibi penaltılarla kazandı ve kupayı müzesine götürdü. Penaltı atışlarında kaleye geçen Kepa, kurtardığı iki penaltı ile takımına kupayı getirdi.