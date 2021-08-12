Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Villarreal, Avrupa'nın en büyüğü olabilmek için kozlarını paylaştı. Kuzey İrlanda'nın Belfast şehrinde oynanan ve 120 dakikası 1-1 sona eren maçı İngiliz ekibi penaltılarla kazandı ve kupayı müzesine götürdü. Penaltı atışlarında kaleye geçen Kepa, kurtardığı iki penaltı ile takımına kupayı getirdi.
46. Süper Kupa sahibini buldu. Rakibini Belfast'ta oynanan maçı seri penaltı atışlarıyla Chelsea kazandı.
Normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 sona eren karşılaşmada Chelsea'nin golünü 27. dakikada Hakim Ziyech atarken Villarreal'in golü 73. dakikada Moreno'dan geldi. Rakibine seri penaltı atışları sonrasında 6-5'lik üstünlük sağlayan Chelsea kupanın sahibi oldu.