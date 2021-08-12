İlk haftanın hakemleri belli oldu!

Süper Lig'de ilk hafta maçları bu hafta oynanacak. Son şampiyon Beşiktaş, kendi sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasındaki mücadeleyi Zorbay Küçük yönetecek. Sezon sonu değişen kuralla hakemliğe devam eden Fırat Aydınus da maç alan hakemler arasında yer aldı.