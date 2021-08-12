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İlk haftanın hakemleri belli oldu!

İlk haftanın hakemleri belli oldu!

Süper Lig'de ilk hafta maçları bu hafta oynanacak. Son şampiyon Beşiktaş, kendi sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasındaki mücadeleyi Zorbay Küçük yönetecek. Sezon sonu değişen kuralla hakemliğe devam eden Fırat Aydınus da maç alan hakemler arasında yer aldı.

Spor / 12 Ağustos 2021 Perşembe 12:33
İlk haftanın hakemleri belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu, ilk hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. Değişen kuralla birlikte hakemliğini devam ettiren Fırat Aydınus, Sivasspor ile Konyaspor arasındaki mücadeleyi yönetecek. Süper Lig'de ilk maç son şampiyon Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak. Fenerbahçe'nin Adana Demirspor sınavını Ali Şansalan yönetirken Galatasaray'ın Giresunspor ile oynayacağı hafta içi maçını da Erkan Özdamar yönetecek.

BEŞİKTAŞ - ÇAYKUR RİZESPOR: ZORBAY KÜÇÜK
FATİH KARAGÜMRÜK - GAZİANTEP FK: CÜNEYT ÇAKIR
ALTAY - KAYSERİSPOR: SUAT ARSLANBOĞA
HATAYSPOR - KASIMPAŞA: ARDA KARDEŞLER


BAŞAKŞEHİR - ALANYASPOR: YAŞAR KEMAL UĞURLU
ADANA DEMİRSPOR - FENERBAHÇE: ALİ ŞANSALAN
YENİ MALATYASPOR - TRABZONSPOR: ATİLLA KARAOĞLAN
SİVASSPOR - KONYASPOR: FIRAT AYDINUS
GİRESUNSPOR - GALATASARAY: ERKAN ÖZDAMAR


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