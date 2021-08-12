Ghezzal transferinde mutlu son!

Süper Lig'in 2020-2021 sezonunu Beşiktaş'ın çifte kupayla tamamlamasına büyük katkı sağlayan Cezayirli oyuncu Rachid Ghezzal, bu sezon Galatasaray'a da gidip gelen transfer sürecinin ardından yeniden Beşiktaş'la anlaşma sağladı.



Cezayirli yıldızı geçtiğimiz günlerde İstanbul'a getiren Beşiktaş, son görüşmeler ve sağlık kontrollerinin ardından transferi resmen açıkladı. Siyah-beyazlılar, daha önce Salih Uçan, Kenan Karaman, Mehmet Topal, Valentin Rosier ve Alex Teixeira'yı kadrosuna katmıştı.



Beşiktaş, Rachid Ghezzal için 3 milyon Euro bonservis bedeli ve 3+1 yıllık sözleşme imzalanacağını açıkladı.





