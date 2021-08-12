Beyaz Gazete Ana Sayfa
Ana Sayfa
Spor
Ghezzal transferinde mutlu son!

Ghezzal transferinde mutlu son!

Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, geçtiğimiz sezon şampiyonluğa giden kadroda büyük rol oynayan Rachid Ghezzal’ın bonservisini Leicester City’den aldı. Siyah-beyazlılar, sağlık kontrolleri ve son görüşmeler için İstanbul’a getirdiği Cezayirli yıldızın transferini resmen açıkladı. Beşiktaş, Rachid Ghezzal'ın bonservisinin 3 milyon avro karşılığında alındığını ve oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını belirtti.

Spor / 12 Ağustos 2021 Perşembe 19:24
Ghezzal transferinde mutlu son!

Süper Lig'in 2020-2021 sezonunu Beşiktaş'ın çifte kupayla tamamlamasına büyük katkı sağlayan Cezayirli oyuncu Rachid Ghezzal, bu sezon Galatasaray'a da gidip gelen transfer sürecinin ardından yeniden Beşiktaş'la anlaşma sağladı.

Cezayirli yıldızı geçtiğimiz günlerde İstanbul'a getiren Beşiktaş, son görüşmeler ve sağlık kontrollerinin ardından transferi resmen açıkladı. Siyah-beyazlılar, daha önce Salih Uçan, Kenan Karaman, Mehmet Topal, Valentin Rosier ve Alex Teixeira'yı kadrosuna katmıştı.

Beşiktaş, Rachid Ghezzal için 3 milyon Euro bonservis bedeli ve 3+1 yıllık sözleşme imzalanacağını açıkladı.



YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

9-15 Ağustos 2021 Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar