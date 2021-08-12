Fırtına penaltılarda güldü!

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanşında Molde'yi penaltılarla eledi ve Play-Off turunda Roma'nın rakibi oldu. Fırtına'nın golü 57. dakikada Edgar'dan gelirken Molde 90+7'de Sigurdarson ile golü buldu.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan maçta Molde'ye penaltılarda 4-3 üstünlük kuran Trabzonspor, play-off turuna yükseldi.
İLK 11'LER
Molde: Linde, Gregersen, Bjornbak, Sinyan, Knudtzon, Mannsverk, Eikrem, Hestad, Risa, Omoijuanfo, Brynhildsen.
Trabzonspor'un ilk 11'i: Uğurcan, Serkan, Edgar IE, Vitor Hugo, Peres, Berat, Marek Hamšík, Nwakaeme, Bakasetas, Gervinho, Djaniny
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