Fırtına penaltılarda güldü!

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanşında Molde'yi penaltılarla eledi ve Play-Off turunda Roma'nın rakibi oldu. Fırtına'nın golü 57. dakikada Edgar'dan gelirken Molde 90+7'de Sigurdarson ile golü buldu.