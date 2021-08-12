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Beşiktaş'ta sakatlık şoku!

Beşiktaş'ta sakatlık şoku!

Yarın yeni sezonun açılış maçını oynayacak Beşiktaş, Tyler Boyd'dan gelen sakatlık haberiyle sarsıldı. ABD'li ismin en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Spor / 12 Ağustos 2021 Perşembe 19:02
Beşiktaş'ta sakatlık şoku!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşandı. Geçtiğimiz sezon Sivasspor'da kiralık forma giyen Tyler Boyd sakatlandı. ABD'li futbolcunun 3 hafta boyunca sahalardan uzak kalacağı açıklanırken, Beşiktaş kulübünün ABD'li futbolcuyu TFF'ye bildirmeyeceği aktarıldı. Tyler Boyd, geçtiğimiz sezon toplam 21 müsabakada rol almış ve 6 gol üretmişti.


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