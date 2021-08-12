Aslan turladı!

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşmasında konuk olduğu İskoçya temsilcisi St. Johnstone'u 4-2 mağlup eden Galatasaray, play-off turuna yükseldi.
Galatasaray , Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında St. Johnstone'a konuk oldu. İstanbul'daki maçta İskoç ekibiyle 1-1 berabere kalan Sarı Kırmızılılar, son dönemdeki kötü gidişata son verdi ve Perth kentindeki McDiarmid Park’ta oynanan maçta sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı, tur biletini kaptı.
Galatasaray'a galibiyeti ve turu getiren goller; Mbaye Diagne, Kerem Aktürkoğlu, Sofiane Feghouli ve Emre Kılınç'tan geldi. Sarı Kırmızılı ekibin 22 yaşındaki hücumcusu Kerem Aktürkoğlu, 1 gol, 2 asistle maça damga vuran isim oldu. St. Johnstone'un sayılarını ise Jason Kerr ve O'Halloran kaydetti.
Avrupa Ligi Play-Off turunda Danimarka ekibi Randers ile karşılaşacak.