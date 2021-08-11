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İşte yıldız ismin maliyeti!

İşte yıldız ismin maliyeti!

Galatasaray Kulübü, Danimarkalı futbolcu Victor Nelsson ile 5 yılık anlaşmaya varıldığını, kulübü Kopenhag'a da 7 milyon avro bonservis bedeli ödeneceğini açıkladı. Danimarkalı stoper, kulübün televizyonuna yaptığı açıklamada, "Gerçekten çok iyi bir duygu. Fantastik bir takıma geldim. Fantastik taraftarları ve stadı var. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Galatasaray'ın, geldiğim yer olan Kopenhag'ın stadında 2000 yılında yaşadığı hikayeyi biliyorum. Değerli bir hikaye bu. Daha önce de söylediğim gibi burada olmaktan dolayı çok mutluyum." dedi..

Spor / 11 Ağustos 2021 Çarşamba 20:19
İşte yıldız ismin maliyeti!

Galatasaray Kulübü, daha önce görüşmelere başladığını duyurduğu Danimarkalı stoper Victor Nelsson'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Açıklamada, Danimarkalı oyuncunun kulübü Kopenhag'a da 5 yıl içinde 7 milyon avro ödeneceği belirtildi.

Öte yandan, Nelsson'un serbest kalma bedelinin ise 25 milyon avro olduğu duyuruldu.

NELSSON'DAN İLK AÇIKLAMALAR: FANTASTİK BİR TAKIMA GELDİM

Galatasaray'ın yeni transferi Victor Nelsson, sarı-kırmızılı takıma transferinden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Danimarkalı stoper, sarı-kırmızılı kulübün televizyonuna yaptığı açıklamada, "Gerçekten çok iyi bir duygu. Fantastik bir takıma geldim. Fantastik taraftarları ve stadı var. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Galatasaray'ın, geldiğim yer olan Kopenhag'ın stadında 2000 yılında yaşadığı hikayeyi biliyorum. Değerli bir hikaye bu. Daha önce de söylediğim gibi burada olmaktan dolayı çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

"Fatih Terim hocamızla çalışmak ve yeni takım arkadaşlarımla tanışmak için sabırsızlanıyorum." diyen Nelsson, "Tabii ki bu fantastik statta taraftarımızla birlikte olmak için de sabırsızlanıyorum. Daha önce YouTube'da bazı videoları seyrettim. Beni neyin beklediğini biliyorum." şeklinde konuştu

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