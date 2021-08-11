Beşiktaş'ın golcüsü ayrılığı açıkladı!

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon Hajduk Split'e kiraladığı forvet oyuncusu Umut Nayir, kulüpten ayrıldığını duyurdu. Golcü futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün itibarıyla kendi adıma yeni bir serüvene başlıyorum. Türkiye'nin en büyük camialarından birinin parçası olmak benim için hep özel bir duygu olarak kalacak. Bana Beşiktaş gibi büyük bir kulübün parçası olma fırsatı veren ,destekleyen ve üzerimde emeği olan herkese teşekkür ederim." dedi.