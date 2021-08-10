Lionel Messi resmen PSG'de!

Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain (PSG), Barcelona'dan ayrılan Lionel Messi'yi transfer etti



Altyapı da dahil 21 yıl boyunca terlettiği Barcelona'ya veda eden ve kariyerinin ilk transferini gerçekleştiren 34 yaşındaki Arjantinli futbolcu, hücum hattında Neymar ve Kylian Mbappe gibi yıldız isimleri barındıran PSG'yi tercih etti.



PSG'den yapılan açıklamaya göre; dünyada yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) Ödülü'nü 6 kez kazanan Lionel Messi ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.



Yeni takımında 30 numaralı formayı giyecek Messi'nin yıllık maaşının, vergiler sonrası yaklaşık 35 milyon Euro olacağı öne sürüldü.



'Kariyerimde yeni bir sayfa açtığım için heyecanlıyım'



Arjantinli futbolcu, 17 sezon oynadığı Barcelona A Takımı'nda 4'ü Şampiyonlar Ligi, 10'u La Liga olmak üzere 35 kupa kazandı.



Katalan ekibiyle 778 resmi maça çıkan Messi, rakip fileleri 672 kez havalandırdı.



Messi imzanan ardından yaptığı ilk açıklamada 'Kariyerimde yeni bir sayfa açtığım için heyecanlıyım' dedi.

