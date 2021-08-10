İşte Messi'nin yeni takımı!

Barcelona'ya gözyaşları içinde veda eden Messi'nin yeni takımı herkesin beklediği gibi belli oldu. Ünlü Fransız spor gazetesi L'Equipe Messi'nin PSG ile anlaştığını ve yıllık 35 milyon euro kazanacağını aktardı. Spor severlerin merak ettiği "Messi hangi takımda oynayacak? Messi kaç para kazanacak?" soruları da cevap buldu! İşte Messi'nin PSG transferiyle ilgili detaylar...