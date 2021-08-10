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İşte Messi'nin yeni takımı!

İşte Messi'nin yeni takımı!

Barcelona'ya gözyaşları içinde veda eden Messi'nin yeni takımı herkesin beklediği gibi belli oldu. Ünlü Fransız spor gazetesi L'Equipe Messi'nin PSG ile anlaştığını ve yıllık 35 milyon euro kazanacağını aktardı. Spor severlerin merak ettiği "Messi hangi takımda oynayacak? Messi kaç para kazanacak?" soruları da cevap buldu! İşte Messi'nin PSG transferiyle ilgili detaylar...

Spor / 10 Ağustos 2021 Salı 14:33
İşte Messi'nin yeni takımı!

Ünlü Fransız spor gazetesi L'Equipe, geçtiğimiz günlerde Barcelona'dan ayrılan Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'nin Paris Saint-Germain ile anlaştığını yazdı. Haberde, Messi'nin iki yıllık sözleşme imzaladığı belirtilirken, ünlü futbolcunun yıllık 35 milyon euro kazanacağı aktarıldı.

Ayrıntılar geliyor...

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