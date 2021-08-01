Rıza Kayaalp final şansını kaybetti!

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda güreşte erkekler 130 kiloda milli güreşçi Rıza Kayaalp, yarı finalde Kübalı Mijain Lopez Nunez'e 2-0 mağlup oldu ve üçüncülük maçına çıkacak. Bu sonuçla Rıza, Tokyo Olimpiyatları'nda bronz madalya için mücadele edecek.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda güreşte erkekler 130 kiloda milli güreşçi Rıza Kayaalp, yarı finalde Kübalı Mijain Lopez Nunez'e 2-0 mağlup oldu ve üçüncülük maçına çıkacak. Bu sonuçla Rıza, Tokyo Olimpiyatları'nda bronz madalya için mücadele edecek.