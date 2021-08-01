Rıza Kayaalp final şansını kaybetti!

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda güreşte erkekler 130 kiloda milli güreşçi Rıza Kayaalp, yarı finalde Kübalı Mijain Lopez Nunez'e 2-0 mağlup oldu ve üçüncülük maçına çıkacak. Bu sonuçla Rıza, Tokyo Olimpiyatları'nda bronz madalya için mücadele edecek.





KÜBALI RAKİBİNE OYUNLARDA 2 KEZ YENİLMİŞTİ



Rıza Kayaalp, Tokyo 2020'nin yarı finalinde rakibi olan Kübalı sporcuya oyunlarda iki kez yenildi. Rio 2016'daki final mücadelesinde Nunez'e yenilen ve gümüş madalya alan Rıza, Londra 2012'de ise yarı finalde rakibine mağlup oldu. Özbekistan'daki 2014 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Nunez ile karşı karşıya gelen Rıza Kayaalp, rakibine yenildi.