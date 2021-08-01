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Rıza Kayaalp altına koşuyor!

Rıza Kayaalp altına koşuyor!

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkekler 130 kiloda milli güreşçi Rıza Kayaalp, Alman rakibi Alman Eduard Popp'u 6-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Milli güreşçimiz yarı finalde son 3 olimpiyatta altın madalya alan Kübalı Mijain Lopez Nunez ile karşılaşacak.

Spor / 1 Ağustos 2021 Pazar 09:58
Rıza Kayaalp altına koşuyor!

Makuhari Messe'de başlayan güreş müsabakalarında Litvanyalı Mantas Knystautas'ı son 16 turunda yenen Rıza Kayaalp, çeyrek finalde ise Alman Eduard Popp'u mağlup ederek yarı finale yükseldi. Milli güreşçinin yarı finaldeki rakibi ise büyük bir tecrübeye sahip 38 yaşındaki Kübalı güreşçi Mijain Lopez Nunez olacak. Son 3 olimpiyat oyunlarında altın madalya alan Kübalı güreşçi, 5 kez de dünya şampiyonluğu elde etti.

KÜBALI RAKİBİNE OYUNLARDA 2 KEZ YENİLMİŞTİ

Rıza Kayaalp, Tokyo 2020'nin yarı finalinde rakibi olan Kübalı sporcuya oyunlarda iki kez yenildi. Rio 2016'daki final mücadelesinde Nunez'e yenilen ve gümüş madalya alan Rıza, Londra 2012'de ise yarı finalde rakibine mağlup oldu. Özbekistan'daki 2014 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Nunez ile karşı karşıya gelen Rıza Kayaalp, rakibine yenildi.

RIZA KAYAALP DE İDDİALI

Olimpiyatlarda birer gümüş ve bronz madalya kazanan Rıza Kayaalp'ın Tokyo 2020'deki hedefi de altın madalya olacak. Aynı zamanda 4 kez dünya ve 10 kez Avrupa şampiyonluğu elde eden Rıza Kayaalp, Kübalı rakibine de iki defa üstünlük kurdu.

Milli güreşçi, İstanbul'da gerçekleştirilen 2011 Dünya Güreş Şampiyonası'nda 120 kiloda finalde Mijain Lopez Nunez'i yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Milli güreşçi, ABD'deki 2015 Dünya Güreş Şampiyonası'nda da Kübalı sporcuyu yenmeyi başardı. Rıza Kayaalp ile Mijain Lopez Nunez arasındaki karşılaşma bugün TSİ 12.30'da başlayacak.


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