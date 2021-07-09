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Ve imza geldi! O isim Aslan oldu!

Ve imza geldi! O isim Aslan oldu!

Sarı-Kırmızılı ekip, genç yıldız Barış Alper Yılmaz'ı resmen kadrosuna kattığını açıkladı. Barış Alper, düzenlenen törende, "Taraftarlarımızın önünde şanlı formayı giyeceğim için sabırsızlanıyorum, çok heyecanlıyım. Gerçekten çok büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım. İnşallah hayırlısı olur benim için." ifadesini kullandı.

Spor / 9 Temmuz 2021 Cuma 18:41
Ve imza geldi! O isim Aslan oldu!

Galatasaray , geçen sezon TFF 1'inci Lig ekibi Ankara Keçiörengücü'nde forma giyen sol kanat Barış Alper Yılmaz'ı 5 yıllığına renklerine bağladı.

21 yaşındaki futbolcunun transferiyle ilgili sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, profesyonel futbolcu Barış Alper Yılmaz ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

2000 yılında Rize’de dünyaya gelen Barış Alper Yılmaz, futbola 2011 yılında doğduğu şehrin takımlarından Rize Özel İdare Spor'da başladı. 2017 yılına kadar burada forma giyen Yılmaz, 2017-2018 sezonunda Ankara Demirspor transfer olarak profesyonel kariyerine başlangıç yaptı.

Ankara Demirspor'da geçirdiği 3 sezonda 43 resmi maça çıkan genç oyuncu, 2020/2021 sezonunun başında ise Ankara Keçiörengücü'ne transfer oldu. Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'de 34 maça çıkan Yılmaz, 8 gol atıp 5 de asist yaptı.

Profesyonel kulüp kariyerinde çıktığı 79 maçta 9 gol ve 5 asistle skora katkı sağlayan 21 yaşındaki kanat oyuncusu, Türkiye U21 formasını ise 3 kez giydi. Yılmaz, Hırvatistan ile oynanan karşılaşmada Ay-Yıldızlı formayla ilk golünü kaydetti.

Barış Alper Yılmaz’a kulübümüze hoş geldin diyor, Galatasaray forması altında kendisine başarılı bir kariyer diliyoruz."

"GALATASARAY HER FUTBOLCUNUN HAYALİDİR"

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlenen törenle Galatasaraylı olan Barış Alper Yılmaz kulüp televizyonuna konuştu. Çok mutlu ve heyecanlı olduğunu dile getiren Barış Alper, şunları kaydetti:

"Öncelikle Galatasaray Spor Kulübü'nün bir parçası olduğum için çok heyecanlıyım ve çok mutluyum. Burada olmamı sağlayan başta Sayın Fatih Terim hocam, başkanımız Burak Elmas, kulüp yöneticilerimiz ve taraftarlarımıza çok teşekkür ederim. Galatasaray her futbolcunun hayalidir. Ben de bu hayalimi gerçekleştireceğim için çok mutluyum. Taraftarlarımızın önünde şanlı formayı giyeceğim için sabırsızlanıyorum, çok heyecanlıyım. Gerçekten çok büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım. İnşallah hayırlısı olur benim için."

Barış Alper Yılmaz, kulübün sponsor hastanesi Liv Hospital'da sağlık kontrolünden geçti.

34 MAÇTA 8 GOL, 4 ASİST

Genç oyuncu, geçen sezon TFF 1'inci Lig'de Ankara Keçiörengücü forması ile 34 maça çıktı, 8 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.


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