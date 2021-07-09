Fenerbahçe’nin yeni sezon formaları tanıtıldı! İşte Fenerbahçe’nin yeni sezon formaları 2021

Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları tanıtıldı. Puma ile resmi imzaları atan Fenerbahçe'nin tanıtım ve imza töreni Ülker Stadı'nda yapıldı. Ali Koç'un katılımıyla yapılan törende Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları tanıtıldı. Törende yeni sezon formaları da ilk kez taraftarlarla buluştu. Peki Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları nasıl? Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları fiyatı ne kadar? Sizler için Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını ve fiyatını yazdık.





FENERBAHÇE'NİN YENİ SEZON FORMALARI



ARTIK FORMALARDA YILDIZ YOK!



FENERBAHÇE YENİ SEZON FORMALARIN FİYATLARI NE KADAR?



İŞTE FENERBAHÇE YENİ SEZON FORMASI



ATATÜRK İMZASI DETAYI



Fenerbahçe Kulübü, PUMA ile sponsorluk anlaşması imzaladı. İmza töreninde konuşan Ali Koç asıl sürprizin bir sonraki sezon kullanılacak formalar olduğunu vurguladı.Ali Koç uzun birliktelikten sonra başka bir markayla anlaşma yapıldığını ve artık formalarda yıldız kullanılmayacağını söyledi. Diğer markalarla asgari müşterekte buluşamadıklarını söyleyen Ali Koç, Puma ile devam etmekten büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.Başkan ALİ Koç açıklamasında Fenerbahçe yeni sezon formalarının fiyatı ne kadar sorusuna da yanıt verdi. Fenerbahçe'nin yeni sezon forma fiyatlarının 310 TL olduğunu duyurdu.Puma Türkiye Genel Müdürü Taner Seyis: