Fenerbahçe’nin yeni sezon formaları tanıtıldı! İşte Fenerbahçe’nin yeni sezon formaları 2021

Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları tanıtıldı. Puma ile resmi imzaları atan Fenerbahçe'nin tanıtım ve imza töreni Ülker Stadı'nda yapıldı. Ali Koç'un katılımıyla yapılan törende Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları tanıtıldı. Törende yeni sezon formaları da ilk kez taraftarlarla buluştu. Peki Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları nasıl? Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları fiyatı ne kadar? Sizler için Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını ve fiyatını yazdık.
FENERBAHÇE'NİN YENİ SEZON FORMALARI
Fenerbahçe Kulübü, PUMA ile sponsorluk anlaşması imzaladı. İmza töreninde konuşan Ali Koç asıl sürprizin bir sonraki sezon kullanılacak formalar olduğunu vurguladı.
ARTIK FORMALARDA YILDIZ YOK!
Ali Koç uzun birliktelikten sonra başka bir markayla anlaşma yapıldığını ve artık formalarda yıldız kullanılmayacağını söyledi. Diğer markalarla asgari müşterekte buluşamadıklarını söyleyen Ali Koç, Puma ile devam etmekten büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.
FENERBAHÇE YENİ SEZON FORMALARIN FİYATLARI NE KADAR?
Başkan ALİ Koç açıklamasında Fenerbahçe yeni sezon formalarının fiyatı ne kadar sorusuna da yanıt verdi. Fenerbahçe'nin yeni sezon forma fiyatlarının 310 TL olduğunu duyurdu.
İŞTE FENERBAHÇE YENİ SEZON FORMASI
ATATÜRK İMZASI DETAYI
Puma Türkiye Genel Müdürü Taner Seyis: "Fenerbahçe'nin iç saha formasının sırtında Mustafa Kemal Atatürk imzası var. Buna Fenerbahçe ile birlikte karar verdik. 3 büyük kulüp arasında bu bir olacak. Tasarım kimseyi %100 memnun etmez. Birlikte çalıştık Fenerbahçe ile ve yaptığımız şey eşsizdi. Birlikte çok iyi iş çıkardık."