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Euro 2020'de finalin adı belli oldu!

Euro 2020'de finalin adı belli oldu!

EURO 2020'de finalin adı belli oldu. Webley'de oynanan yarı finalde Danimarka'ya geriden gelerek uzatmalar sonucunda 2-1 üstünlük kuran İngiltere, finale çıktı. Bir büyük turnuvada 55 yıl sonra adını finale yazdıran İngilizler, İtalya ile kupa mücadelesi verecek.

Spor / 8 Temmuz 2021 Perşembe 00:38
Euro 2020'de finalin adı belli oldu!

EURO 2020 yarı finalinde İngiltere ile Danimarka Wembley'de kozlarını paylaştı. Rakibini 2-1 mağlup eden İngilizler, finale çıkan taraf oldu.

Ev sahibi ekibe finali getiren goller, 39. dakikada Simon Kjaer (kendi kalesine) ve 104. dakikada Harry Kane'den geldi. Danimarka'nın tek sayısını ise 30. dakikada Damsgaard kaydetti.

FİNAL MAÇI 11 TEMMUZ'DA! 

İngiltere böylece 55 yıl sonra 1966 Dünya Kupası'nın ardından adını ilk kez bir büyük turnuvada finale yazdırmış oldu. Kırmızı beyazlılar, 11 Temmuz Pazar günü Wembley'de İtalya ile kupa mücadelesi verecek, karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.


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