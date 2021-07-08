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Dorukhan Toköz kimdir? Dorukhan Toköz hangi takımlı? Dorukhan Toköz kaç yaşında? Dorukhan Toköz nereli?

Dorukhan Toköz kimdir? Dorukhan Toköz hangi takımlı? Dorukhan Toköz kaç yaşında? Dorukhan Toköz nereli?

Şenol Güneş’in açıklamalarının ardından Dorukhan Toköz merak konusu oldu. Dorukhan Toköz kimdir? Dorukhan Toköz kaç yaşında? Dorukhan Toköz aslen nereli? Dorukhan Toköz’ün sevgilisi var mı? Dorukhan Toköz hangi takımlı? Dorukhan Toköz hangi takıma transfer oldu? Soruları oldukça aratıldı. İşte Dorukhan Toköz’ün hayatı…

Spor / 8 Temmuz 2021 Perşembe 15:10
Dorukhan Toköz kimdir? Dorukhan Toköz hangi takımlı? Dorukhan Toköz kaç yaşında? Dorukhan Toköz nereli?

Dorukhan Toköz, Beşiktaş'a veda etmiş ve henüz bir transfer gerçekleştirmemişti. Şenol Güneş'in Dorukhan Toköz hakkındaki sert açıklamalarının ardından Dorukhan Toköz merak konusu oldu. Kullanıcılar “Dorukhan Toköz kimdir? Dorukhan Toköz kaç yaşında? Dorukhan Toköz hangi takımlı?” gibi soruların yanıtını aramaya başladı. Genç futbolculardan biri olan Dorukhan Toköz, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta top koşturmuştu. Sezonu başarılı bir şekilde kapatan Dorukhan Toköz Beşiktaş'a veda etmiş ve seyircilerini üzmüştü. Şenol Güneş'in hala transfer yapmadığı için eleştirdiği Dorukhan Toköz hakkında birçok detay merak konusu oldu. Peki Dorukhan Toköz kimdir? Dorukhan Toköz hangi takımlı? Dorukhan Toköz aslen nereli? Dorukhan Toköz'ün sevgilisi var mı? Sizler için Dorukhan Toköz'ün hayatını yazdık.

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DORUKHAN TOKÖZ KİMDİR? DORUKHAN TOKÖZ ASLEN NERELİ?


Dorukhan Toköz, 21 Mayıs 1996 yılında Eskişehir'de doğdu. 180 cm boy ve 73 kg ağırlığında olan Dorukhan Toköz, kariyerine 2009 yılında Eskişehirspor'un alt yapısında başladı. 2015 yılına kadar Eskişehirspor altyapısında oynayan Dorukhan Toköz, 2015 yılında profesyonel oldu. 2018 yılında Beşiktaş'a transfer olan Toköz, başarılı bir yılın ardından Beşiktaş'a veda etti. Dorukhan Toköz Türkiye 21 yaş altı milli takım kadrosunda yer aldı. Şenol Güneş tarafından milli takıma davet edilen Dorukhan Toköz 2020 Avrupa Futbol Şampiyonasında da yer aldı. Dorukhan Toköz Beşiktaş ile 900 bin TL bedel karşılığında sözleşme imzalamıştı.

DORUKHAN TOKÖZ'ÜN SEVGİLİSİ VAR MI?


Dorukhan Toköz'ün ismi son olarak oyuncu Bahar Şahin'le anılmış ve kısa süre sonra ayrılık haberleri gelmişti. Dorukhan Toköz'ün şuan bir ilişkisi olup olmadığı bilinmiyor.


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DORUKHAN TOKÖZ HANGİ TAKIMLI?


Beşiktaş'tan ayrılan Dorukhan Toköz'ün Beşiktaş takımını tuttuğu biliniyor.

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