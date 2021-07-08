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Büyük gurur! Milli sporculardan iki madalya!

Büyük gurur! Milli sporculardan iki madalya!

Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 1500 metre serbest stilde Mert Kılavuz, 15.02.22'lik derecesiyle altın, Yiğit Aslan 15.05.08'lik derecesiyle bronz madalya kazandı.

Spor / 8 Temmuz 2021 Perşembe 21:29
Büyük gurur! Milli sporculardan iki madalya!

Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 1500 metre serbest stilde Mert Kılavuz altın, Yiğit Aslan bronz madalyanın sahibi oldu.

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen şampiyonada, erkekler 1500 metre serbest stilde iki milli sporcu kürsüde yer aldı.

Milli yüzücülerden Mert Kılavuz 15.02.22'lik derecesiyle Avrupa şampiyonluğuna ulaşırken, Yiğit Aslan 15.05.08 ile bronz madalya elde etti.

Gümüş madalyayı ise 15.02.28'lik zamanıyla Macar David Betlehem kazandı.


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