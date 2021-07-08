Alanyaspor'dan Khouma Babacar kalp sıpazmı geçirdi! Khouma Babacar kimdir? Khouma Babacar sağlık durumu nasıl?

Alanyaspor'un golcüsü Khouma Babacar yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Khouma Babacar'ın kalp spazmı geçirdiği Burdur Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk tetkiklerinde ortaya çıktı. Khouma Babacar'ın kamp sırasında kalp spazmı geçirdiği öğrenildi. Peki Khouma Babacar kimdir? Khouma Babacar'ın sağlık durumu nasıl? Sizler için Alanyaspor'un Khouma Babacar açıklamasını yazdık.





KHOUMA BABACAR KİMDİR?



KHOUMA BABACAR'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?



KALP SPAZMI NEDİR?



Senegal'in Thies şehrinde 1993 yılında doğdu. Çocukluğunu bu şehirde geçiren Khouma Babacar kariyerine US Rail adlı Senegal kulübünde altyapıda başladı. 12 yaşında futbola başlayan Khouma Babacar 2007 yılına kadar bu takımda oynadı. Daha sonra İtalyan takımlarından olan Pescara altyapısına dahil oldu.Daha sonra Khouma Babacar, Fiorentina ile profesyonel sözleşme imzaladı. 2012 yılında Racing de Santander ekibine kiralık olarak gönderildi. Santander ekibi ile yalnızca 8 maçta forma giyen Khouma Babacar ardından Fiorentina tarafından bir başka İtalyan takımı olan Padova ekibine kiralandı. Lecce kulübü Khouma Babacar'ı kiralamak için Sassuolo ekibi ile anlaştı. 25 maçta 3 gol atan Babacar'ı Lecce ekibi kiralamak için Sassuolo ekibine 1 milyon euro kiralama bedeli ödedi. Alanyaspor'a bedelsiz bir şekilde 2020 yılında kiralanan Khouma Babacar böylelikle ilk olarak süper lig kariyeri başlamış oldu.Burdur kampında rahatsızlanan Khouma Babacar, Burdur Devlet Hastamesi'ne kaldırıldı. Yapılan tetkiklerin ardından kalp spazmı geçirdiği öğrenilen Babacar'ın tedavisine Özel Alanya Anadolu Hastanesi'nde devam edilecek. Ancak futbolcunun hayati bir tehlikesi bulunmuyor.Kalp spazmı temelde kalp dokusunu besleyen atardamarların kasılmasına bağlı olarak kalbin yeteri kadar beslenememesi sonucu ortaya çıkar. Kalp krizi gibi göğüste şiddetli bir ağrıya sebep olur. K asın ya da vücutta yer alan kas grubunun çeşitli nedenlere bağlı olarak kasılmasına spazm olarak adlandırılır.