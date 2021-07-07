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Sergen'den yönetime tek isim!

Sergen'den yönetime tek isim!

Güçlü bir kadro ile ligde olmayı hedefleyen teknik direktör Sergen Yalçın, Dries Mertens için yönetime rapor sundu.

Spor / 7 Temmuz 2021 Çarşamba 11:49
Sergen'den yönetime tek isim!

Sezonu şampiyonlukla kapatan Beşiktaş'ta yeni sezon için hazırlıklar hız kazandı. Teknik direktör Sergen Yalçın, transfer çalışmaları için çalışmalarını sürdürüyor.

Şampiyonlar Ligi'nde güçlü bir takım ile mücadele etmek isteyen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, uzun süredir takip ettiği Dries Mertens için yönetime rapor verdi.

“TEMASA GEÇİN”


Siyah beyazlı takımın 8 önemli oyuncuya ihtiyacı bulunduğuna dikkat çeken Yalçın'ın, Napoli'de geride kalan sezonda sadece 18 kez 11'de şans bulan Belçikalı yıldızın kiralanması ya da satın alınması konusunda kulübü ile temasa geçilmesini istediği ortaya çıktı.




3 FORVETLE DAHA GÖRÜŞÜLÜYOR


Beşiktaş Dış Transferinden sorumlusu yöneticisi Erdal Torunoğulları ise Avrupa Şampiyonası'nda Belçika Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan 34 yaşındaki yıldızı takip ettiklerini ve öncelikle oyuncunun gelmesi konusunda titiz bir çalışma içinde girdiklerini ifade etti.

Siyah beyazlılar hem kulübü hem de temsilcileriyle Mertens konusunda nabız yoklarken yönetimin Belçikalı yıldızın yanı sıra İtalya, Almanya ve Norveç'ten 3 önemli forvet ile de görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi.

Sergen YalçınDries MertensBeşiktaş Transfer


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